Android имеет специальную функцию, которая поможет освободить память смартфона

Google добавил новую полезную функцию разгрузки неиспользуемых приложений для Android-смартфонов, которая поможет освободить память на телефоне. Воспользоваться данным предложением смогут пользователи, которые установили обновление Android 12.

Названа важная функция на Android, которая поможет освободить память смартфона

Данные некоторых приложений занимают на смартфоне больше места, чем само приложение. Именно эту проблему решили исправить в Google.

Функция разгрузки приложений в Android 12 позволит выгружать не только неиспользуемые приложения, но и данные, которые они накопили. Google больше не будет хранить приложения и данные в облаке пока пользователь не решит восстановить их, а просто будет удалять их. Это разгрузит работу устройств и увеличит безопасность.

Названа важная функция на Android, которая поможет освободить память смартфона

Даже временные данные приложений занимают достаточно много места на смартфоне, и способность алгоритмов Android эффективно удалять их из памяти устройства существенно скажется на ее экономии.

Функция разгрузки сможет отменить в загруженных приложений разрешения, которые им ранее предоставил пользователь. Все это делается из соображений безопасности, поскольку за время простоя политика конфиденциальности приложения может измениться, а пользователь, который с ним не взаимодействовал, мог об этом и не знать. Поэтому после повторной установки сообщения у пользователя заново запросят все разрешения.

После разгрузки приложения на Android будут удаляться с рабочего стола и появляться в специальном разделе настроек. При необходимости пользователь сможет перейти в этот раздел и восстановить загруженные приложения, чтобы начать пользоваться ими снова. Для этого не нужно будет заново заходить в PlayMarket, и скачивать приложение оттуда.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Clubhouse на Android запустился в УкраинеClubhouse на Android запустился в Украине
Разработчики мобильного ПО случайно раскрыли данные 100 миллионов пользователей
Google представила Android 12. Что изменилось в новой версииGoogle представила Android 12. Что изменилось в новой версии
Samsung неожиданно выпустила планшет Galaxy Tab S7 FE за 650 евроSamsung неожиданно выпустила планшет Galaxy Tab S7 FE за 650 евро
Galaxy Z Roll станет первым смартфоном Samsung со сворачивающимся дисплеем
Блок рекламы


Похожие новости
Huawei запускает собственную операционную систему на смену Android. Что известно о HarmonyOSHuawei запускает собственную операционную систему на смену Android. Что известно о HarmonyOS
Пользователи смартфонов с Android 12 смогут выключать их с помощью Google AssistantПользователи смартфонов с Android 12 смогут выключать их с помощью Google Assistant
В приложении Microsoft Office для Android появилась поддержка тёмного режимаВ приложении Microsoft Office для Android появилась поддержка тёмного режима
Clubhouse на Android запустился в УкраинеClubhouse на Android запустился в Украине
Google представил Android 12 с наибольшим обновлением дизайна в истории операционной системыGoogle представил Android 12 с наибольшим обновлением дизайна в истории операционной системы
Google представила Android 12. Что изменилось в новой версииGoogle представила Android 12. Что изменилось в новой версии
Инсайдер раскрыл подробности об Android 12 за несколько дней до официального анонса ОСИнсайдер раскрыл подробности об Android 12 за несколько дней до официального анонса ОС
Oppo представила марсианскую версию флагманского смартфона Find X3 ProOppo представила марсианскую версию флагманского смартфона Find X3 Pro
ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов 2021 годаТОП-10 самых мощных Android-смартфонов 2021 года
Clubhouse стал официально доступен на AndroidClubhouse стал официально доступен на Android
Последние новости
Подгружаем последние новости