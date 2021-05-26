Android имеет специальную функцию, которая поможет освободить память смартфона

Google добавил новую полезную функцию разгрузки неиспользуемых приложений для Android-смартфонов, которая поможет освободить память на телефоне. Воспользоваться данным предложением смогут пользователи, которые установили обновление Android 12.

Данные некоторых приложений занимают на смартфоне больше места, чем само приложение. Именно эту проблему решили исправить в Google .

Функция разгрузки приложений в Android 12 позволит выгружать не только неиспользуемые приложения, но и данные, которые они накопили. Google больше не будет хранить приложения и данные в облаке пока пользователь не решит восстановить их, а просто будет удалять их. Это разгрузит работу устройств и увеличит безопасность.

Даже временные данные приложений занимают достаточно много места на смартфоне, и способность алгоритмов Android эффективно удалять их из памяти устройства существенно скажется на ее экономии.

Функция разгрузки сможет отменить в загруженных приложений разрешения, которые им ранее предоставил пользователь. Все это делается из соображений безопасности, поскольку за время простоя политика конфиденциальности приложения может измениться, а пользователь, который с ним не взаимодействовал, мог об этом и не знать. Поэтому после повторной установки сообщения у пользователя заново запросят все разрешения.

После разгрузки приложения на Android будут удаляться с рабочего стола и появляться в специальном разделе настроек. При необходимости пользователь сможет перейти в этот раздел и восстановить загруженные приложения, чтобы начать пользоваться ими снова. Для этого не нужно будет заново заходить в PlayMarket, и скачивать приложение оттуда.