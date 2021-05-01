Apple начала продавать восстановленные новейшие Watch Series 6 и Watch SE

Apple начала продавать восстановленные новейшие Watch Series 6 и Watch SE

Вчера Apple начала продавать восстановленные версии своих новейших умных часов Watch Series 6 и Watch SE. Оба устройства были анонсированы в сентябре прошлого года.

Apple начала продавать восстановленные новейшие Watch Series 6 и Watch SE

macrumors.com

Цены на восстановленные Serries 6 начинаются от $339, что на $60 ниже стоимости аналогичного нового устройства. Стоимость Watch SE стартует с $239, что на $40 меньше, чем цена новых часов. То есть, экономия весьма ощутимая. Стоит отметить, что указанные цены относятся к базовым моделям часов. Чем более продвинутую модификацию выберет пользователь, тем более ощутимой будет экономия. Например, при покупке восстановленных Watch Series 6 в корпусе из нержавеющей стали покупатель заплатит на $100 меньше чем при покупке аналогичного нового устройства.

Apple начала продавать восстановленные новейшие Watch Series 6 и Watch SE

macrumors.com

Все официально восстановленные устройства Apple, включая умные часы, тщательно тестируются, очищаются, переупаковываются в новую коробку и комплектуются новыми аксессуарами. Восстановленные Apple Watch поставляются с такой же годовой гарантией, что и новый продукт, что делает их хорошим выбором для пользователей, желающих сэкономить.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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