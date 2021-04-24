Apple выпустила публичные бета-версии iOS 14.6, iPad OS 14.6 и watchOS 7.5

Несмотря на то, что iOS 14.5 ещё не выпущена для широкой публики, Apple уже начала публичное бета-тестирование iOS 14.6. Сегодня калифорнийский техногигант выпустил первые публичные бета-версии iOS 14.6, iPad OS 14.6 и watchOS 7.5.

Apple выпустила публичные бета-версии iOS 14.6, iPad OS 14.6 и watchOS 7.5

9to5mac.com

Специалисты 9to5Mac пока не исследовали все новые возможности операционной системы, однако предполагают, что iOS 14.6 включает переработанное приложение «Подкасты», которое содержит функции необходимые для реализации платных подписок. Интересным нововведением является упрощённый переход с тестовых версий операционной системы на стабильные через пункт «Обновление ПО» в настройках iOS. В целом, свежая прошивка пок практически не отличается от iOS 14.5, однако предполагается, что с выпуском последующих бета-версий она обрастёт новыми возможностями.

Apple выпустила публичные бета-версии iOS 14.6, iPad OS 14.6 и watchOS 7.5

9to5mac.com

Напомним, что уже на следующей неделе Apple выпустит стабильную версию долгожданной iOS 14.5. Вместе с её выходом вступят в силу новые правила конфиденциальности. Кроме того, в этой версии ОС появится возможность изменить голос Siri и масса других, менее масштабных нововведений.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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