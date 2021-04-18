Lifecell запустил дешевый тарифный план

Один из крупнейших в Украине сотовых операторов Lifecell запустил самый дешевый в стране тарифный план. Всего за 50 гривен в месяц абоненты получат массу преимуществ.

Lifecell запустил самый дешевый на рынке безлимитный тарифный план

Тарифный план «Интернет без границ» от Lifecell обойдется абонентам в 50 грн за один операторский месяц (4 недели или 28 дней).

За эту сравнительно небольшую сумму пользователи получат:

  • полностью безлимитный 3G4G интернет
  • безлимитные разговоры внутри сети lifecell
  • 250 минут звонков на номера других мобильных операторов по Украине, а также номеров стационарной связи
  • бесплатную раздачу интернета через устройства

В компании гарантируют, что до 31 июля текущего года стоимость тарифного плана меняться не будет. Зарегистрированные и персонифицированные абоненты смогут приобрести стартовый пакет по специальной цене.

Lifecell запустил самый дешевый на рынке безлимитный тарифный план

Особенностью тарифного плата «Интернет без границ» является то, что он создан для жителей только некоторых регионов Украины. Так, воспользоваться преимуществами безлимитного дешевого тарифа от lifecell смогут жители Днепропетровской, Волынской, Черновицкой и Закарпатской областей, а также абоненты из некоторых районов Донбасса.


Шевченко Лилия, Тудей

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