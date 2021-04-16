Суд отменил решение, обязавшее Apple выплатить $506 млн в патентном споре по технологиям LTE

Прошлым летом Apple проиграла судебный процесс по патентам LTE, инициированный Optis Wireless, и была вынуждена выплатить компенсацию в размене $506 млн. Тогда Apple заявила, что будет обжаловать это решение, а уже сегодня федеральный судья США отменил предыдущее постановление и решил, что Apple должна получить возможность оспорить справедливость требований о выплате компенсации.

Суд отменил решение, обязавшее Apple выплатить $506 млн в патентном споре по технологиям LTE

macrumors.com

Иск Optis Wireless гласил, что Apple нарушила несколько запатентованных ею технологий LTE, при производстве и разработке iPad, iPhone и Apple Watch. Однако Apple заявила, что не нарушала указанные патенты, обосновав это заявление результатами исследования её оборудования. Тем не менее, жюри проголосовало за то, что Apple не доказала, что претензии Optis безосновательны. Apple немедленно пообещала обжаловать решение суда, заявив, что подобные судебные иски со стороны компаний, просто накапливающих патенты, служат лишь для подавления инноваций и наносят вред, в первую очередь, потребителям.

Суд отменил решение, обязавшее Apple выплатить 6 млн в патентном споре по технологиям LTE

macrumors.com

Сегодня судья окружного суда США Родни Гилстрап (Rodney Gilstrap) отменил постановление о выплате Apple $506 миллионов в пользу Optis Wireless. Он заявил, что жюри должно было рассмотреть вопрос о том, соответствует ли требование о выплате лицензионных отчислений требованию о выдаче лицензий на стандартные патенты на справедливых, разумных и недискриминационных условиях.

Хоть Apple и выиграла новое судебное разбирательство, судья Гилстрап не отклонил постановление об ответственности. Он лишь допустил вероятность того, что назначенная сумма возмещения в пользу Optis является неразумно завышенной. Таким образом, перспективы для Apple не совсем ясны, однако она получила ещё один шанс доказать свою правоту в этом деле.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Приложение Google Карты для iOS обновилось впервые за четыре месяцаПриложение Google Карты для iOS обновилось впервые за четыре месяца
lifecell выпустил специальную SIM-карту для ноутбукаlifecell выпустил специальную SIM-карту для ноутбука
Стоимость мобильной связи вырастет у всех операторов УкраиныСтоимость мобильной связи вырастет у всех операторов Украины
Samsung укрепила доминирующее положение на рынке памяти для смартфонов в 2020 годуSamsung укрепила доминирующее положение на рынке памяти для смартфонов в 2020 году
Sony представила середнячок Xperia 10 III — дисплей OLED, защита от воды и 5GSony представила середнячок Xperia 10 III — дисплей OLED, защита от воды и 5G
Блок рекламы


Похожие новости
Apple выпустила приложение Find My Certification Asst. для тестирования аксессуаров с поддержкой функции Find MyApple выпустила приложение Find My Certification Asst. для тестирования аксессуаров с поддержкой функции Find My
Snapchat ищет возможности для обхода новых правил конфиденциальности AppleSnapchat ищет возможности для обхода новых правил конфиденциальности Apple
Apple заблокировала первые приложения в App Store за идентификацию устройств — под угрозой ещё 50 тысячApple заблокировала первые приложения в App Store за идентификацию устройств — под угрозой ещё 50 тысяч
OnePlus отменила выпуск Nord SE и готовит модель Nord 2 на процессоре Snapdragon 780GOnePlus отменила выпуск Nord SE и готовит модель Nord 2 на процессоре Snapdragon 780G
Прототип первого Apple iPad с двумя разъёмами для зарядки показался на фотоПрототип первого Apple iPad с двумя разъёмами для зарядки показался на фото
Apple залатала систему безопасности в свежих обновлениях iOS и iPad OSApple залатала систему безопасности в свежих обновлениях iOS и iPad OS
Apple запатентовала умные часы с гибким дисплеем на ремешке
Тим Кук и Тим Суини дадут показания на суде между Apple и Epic GamesТим Кук и Тим Суини дадут показания на суде между Apple и Epic Games
Бразилия оштрафовала Apple на $2 млн за продажу iPhone без зарядных устройствБразилия оштрафовала Apple на $2 млн за продажу iPhone без зарядных устройств
К выпуску готовятся несколько смарт-часов Moto, включая версию в стиле Apple WatchК выпуску готовятся несколько смарт-часов Moto, включая версию в стиле Apple Watch
Последние новости
Подгружаем последние новости