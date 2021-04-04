Snapchat ищет возможности для обхода новых правил конфиденциальности Apple

Snapchat ищет возможности для обхода новых правил конфиденциальности Apple

По сообщениям сетевых источников, компания Snap, являющаяся разработчиком популярного мессенджера Snapchat, рассматривает способы обхода новых правил конфиденциальности Apple, которые запрещают собирать данные пользователей без их согласия. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

В сообщении говорится о том, что Snap изучает методы отслеживания поведения пользователей с помощью данных, получаемых от третьих лиц, то есть сторонних компаний. Сопоставление этой информации с собственной базой данных пользователей должно позволить компании идентифицировать пользователей и собирать данные об их поведении.

Эта информация появилась на фоне подготовки Apple к развёртыванию новой политики конфиденциальности, в рамках которой разработчики публикуемых в App Store приложений должны будут получить явное разрешение пользователей на сбор данных. Разработчики приложений, которые откажутся вносить соответствующие изменения в свои продукты, будут попросту удалены из магазина цифрового контента Apple. Ожидается, что эти изменения окажут сильнейшее воздействие на рынок цифровой рекламы, который в настоящее время во многом полагается на отслеживание поведения пользователей в приложениях и на веб-сайтах для демонстрации таргетированной рекламы.

В Snap подтвердили, что компания изучает возможности отслеживания пользовательской активности с помощью сторонних сервисов, отметив, что приложение Snapchat будет соответствовать новой политике конфиденциальности Apple, как только она вступит в силу. Стоит отметить, что не только Snap ищет способы обхода изменившейся политики Apple. Согласно имеющимся данным, компания ByteDance, являющаяся разработчиком популярного сервиса коротких видео TikTok, протестировала алгоритмы, которые позволят отслеживать активность пользователей в Китае даже после вступления в силу новых правил Apple.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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