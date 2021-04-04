Snapchat ищет возможности для обхода новых правил конфиденциальности Apple

По сообщениям сетевых источников, компания Snap, являющаяся разработчиком популярного мессенджера Snapchat, рассматривает способы обхода новых правил конфиденциальности Apple , которые запрещают собирать данные пользователей без их согласия. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

В сообщении говорится о том, что Snap изучает методы отслеживания поведения пользователей с помощью данных, получаемых от третьих лиц, то есть сторонних компаний. Сопоставление этой информации с собственной базой данных пользователей должно позволить компании идентифицировать пользователей и собирать данные об их поведении.

Эта информация появилась на фоне подготовки Apple к развёртыванию новой политики конфиденциальности, в рамках которой разработчики публикуемых в App Store приложений должны будут получить явное разрешение пользователей на сбор данных. Разработчики приложений, которые откажутся вносить соответствующие изменения в свои продукты, будут попросту удалены из магазина цифрового контента Apple . Ожидается, что эти изменения окажут сильнейшее воздействие на рынок цифровой рекламы, который в настоящее время во многом полагается на отслеживание поведения пользователей в приложениях и на веб-сайтах для демонстрации таргетированной рекламы.

В Snap подтвердили, что компания изучает возможности отслеживания пользовательской активности с помощью сторонних сервисов, отметив, что приложение Snapchat будет соответствовать новой политике конфиденциальности Apple , как только она вступит в силу. Стоит отметить, что не только Snap ищет способы обхода изменившейся политики Apple . Согласно имеющимся данным, компания ByteDance, являющаяся разработчиком популярного сервиса коротких видео TikTok, протестировала алгоритмы, которые позволят отслеживать активность пользователей в Китае даже после вступления в силу новых правил Apple .



