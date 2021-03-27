Apple залатала систему безопасности в свежих обновлениях iOS и iPad OS

Сегодня Apple выпустила обновления с номером версии 14.4.2 для iOS и iPad OS. Они представляют из себя заплатки для системы безопасности, устраняющие брешь, найденную в предыдущей версии ПО . Напомним, что предыдущие iOS и iPad OS 14.4.1 были выпущены три недели назад.

Обновление до iOS и iPad OS 14.4.2 доступно для всех совместимых с iOS 14 устройств. Его можно загрузить через пункт «Обновление ПО » в настройках iPhone, iPad или iPod Touch. Согласно примечаниям к выпуску, программное обеспечение содержит важные исправления безопасности и должно быть установлено всеми пользователями. Сообщается, что оно устраняет уязвимость, которая до сих пор активно используется. Благодаря ей вредоносное веб-содержимое может привести к универсальному межсайтовому скриптингу.

Обновление, устраняющее эту проблему, вышло и для устаревших устройств. Пользователи более старых устройств, которым недоступно обновление до iOS 14, среди которых iPhone 5S, iPhone 6, iPad Air первого поколения и iPad mini 2, получили iOS 12.5.2.



