Тим Кук и Тим Суини дадут показания на суде между Apple и Epic Games

Руководители Epic Games и Apple станут свидетелями в судебном разбирательстве между компаниями. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на судебные документы. Показания дадут не только Тим Кук (Tim Cook) и Тим Суини (Tim Sweeney), но и другие топ-менеджеры.

Тим Кук и Тим Суини дадут показания на суде между Apple и Epic Games

Protocol

Со стороны Apple показания дадут гендиректор Тим Кук, старший вице-президент Крейг Федериги (Craig Federighi), а также бывший директор по маркетингу и нынешний вице-президент App Store Мэтт Фишер (Matt Fischer). От лица Epic Games выступят глава компании Тим Суини, менеджер магазина Стив Элиссон (Steve Allison) и руководитель отдела по разработке онлайн-стратегии компании Томас Ко (Thomas Ko).

Apple по-прежнему уверена в своих силах. В разговоре с Bloomberg представители компании заявили, что «намерены доказать, что Epic Games намеренно нарушила правила исключительно для увеличения собственных доходов».

Конфликт между компаниями возник в августе 2020 года. Epic Games посчитала 30-процентную комиссию в App Store слишком большой и попыталась добавить продажу внутриигровых предметов в Fortnite в обход магазина. Из-за этого Apple заблокировала шутер в своём сервисе, после чего разработчики подал иск в суд.

Суини заявил, что борется за права разработчиков и потребителей. В ответ Apple обвинила его во лжи, заявив, что тот обращался в компанию с требованием эксклюзивных условий для Epic Games. Разбирательство по делу назначено на май 2021 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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