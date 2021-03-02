Первый складной iPhone выйдет предположительно в 2023 году. Он будет размером с iPad Mini

Аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) предполагает, что Apple выпустит складной iPhone в 2023 году. Об этом пишет MacRumors. Эксперт заявил об этом на основе собранных сведений, но не уточнил откуда их получил.

Entrepreneur

Предположительно, размер экрана составит от 7,5 до 8 дюймов. Это сильно отличается от предыдущих слухов, которые утверждали, что дисплей будет похож по размеру на iPhone 12 Pro Max.

Из-за большой диагонали, сопоставимой с iPad Mini, аналитик предположил, что устройство будет похоже на Samsung Galaxy Fold — с вертикальной линией и горизонтальным разворотом. Кто займётся производством экранов для новинки, пока неясно. Ранее сообщалось, что компания разрабатывает экраны с LG и Samsung.

Куо также заявил, что запуск складного смартфона зависит от того, сможет ли Apple преодолеть технологические проблемы и оптимизировать производство. Он отметил, что официальный запуск продукта пока не назначен и компания занимается его доработкой.



