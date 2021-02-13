Google возобновила обновление своих приложений для iPhone и iPad с выпуска новой версии YouTube

Google возобновила обновление своих приложений для iPhone и iPad с выпуска новой версии YouTube

Подавляющее большинство фирменных приложений Google для iOS не обновлялось с декабря прошлого года. Похоже, что вскоре ситуация изменится, поскольку сегодня разработчики выпустили новую версию приложения YouTube для iPhone и iPad.

Предыдущая версия YouTube 15.49.4 для iOS появилась 7 декабря прошлого года. Теперь же было официально выпущено приложение YouTube 15.49.6. Судя по всему, обновление не несёт каких-либо существенных изменений, поскольку в его описании говорится лишь об исправлении ошибок и улучшении производительности.

Причина, по которой Google длительное время не обновляет iOS-версии своих фирменных приложений, остаётся неизвестной. Предполагалось, что это может быть связано с новыми требованиями Apple к приложениям, публикуемым в магазине цифрового контента App Store. В соответствии с ними разработчики обязаны добавлять к публикуемым приложениям так называемые ярлыки конфиденциальности, раскрывая больше информации о том, как собираются и используются тем или иным продуктом пользовательские данные. Однако в случае с YouTube ярлыки конфиденциальности были добавлены задолго до сегодняшнего обновления, поэтому вряд ли причина задержки была в этом.

Ранее Google также официально объявила о намерении добавить ярлыки конфиденциальности для всех своих приложений, опубликованных в App Store. «По мере того как приложения Google для iOS получают обновления функций или исправления ошибок, вы будете видеть изменения на страницах наших приложений, в том числе новые сведения о конфиденциальности. Эти ярлыки представляют собой максимальные категории данных, которые могут быть собраны, т. е. если вы используете все доступные функции и услуги в приложении», — говорится в сообщении Google.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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