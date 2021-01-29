iPhone 12S Pro - в Сеть попали изображения новой модели и основные характеристики

В Сети появились фото и видео нового телефона компании Apple. Стало известно, чем удивит публику iPhone 12S Pro, и чем новинка будет ли отличаться от предыдущей модели.

iPhone 12S Pro: какой будет новая модель телефона Apple

Многие полагали, что следующий телефон американская компания должна была бы представить под именем iPhone 13. Но, по словам инсайдеров, производитель намерен выпустить модель под названием iPhone 12S Pro.

В Сети появилась видеозапись, на которой якобы представлена новая модель смартфона «Эппл».

По информации источника, в 2021 году Apple не стали использовать в названии цифру 13, потому что новый телефон имеет лишь незначительные изменения по сравнению с предыдущей моделью. Говорится о том, что «чубчик», вызывавший недовольство у публики, не был удален с нового смартфона, но он стал гораздо меньше.

Что касается характеристик, то диагональ экрана iPhone 12S Pro составит 6,1 дюйма с панелью LTPO с адаптивной частотой обновления изображения до 120 Гц. К тому же смартфон самостоятельно сможет регулировать частоту обновления изображения, чтобы сэкономить зарядку.

Инсайдеры говорят, что телефон будет оснащен долгожданным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенном в экран. В период пандемии это очень удобно. До этого, начиная с модели iPhone X, смартфоны Apple имеют только функцию разблокировки по лицу.

Предстоящая модель будет построена на базе 5-нанометровой однокристальной системы «Эппл» A15 Bionic с поддержкой Wi-Fi 6E.

Камера не будет ни лучше, ни хуже моделей Pro Max.


Анастасия Березовская, Тудей

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