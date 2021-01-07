Samsung станет единственным поставщиком 120-Гц LTPO OLED-панелей для iPhone 13

Ещё в средине прошлого месяца стало известно, что только iPhone 13 Pro и Pro Max получат дисплеи с частотой обновления 120 Гц. Матрицы для этих смартфонов будут изготавливаться по технологии LTPO, при которой используется объединительная плата из низкотемпературного поликристаллического оксида, что обеспечивает более низкое энергопотребление. Сообщается, что такие матрицы сможет поставлять только Samsung.

Samsung станет единственным поставщиком 120-Гц LTPO OLED-панелей для iPhone 13

phonearena.com

Авторитетное корейское издание TheElec сообщило, что только Samsung способна предложить LTPO-панели в этом году. Сообщается, что LG, которая также поставляет экраны для Apple, в данный момент работает над освоением технологии LTPO и сможет предложить свою продукцию калифорнийской компании только в 2022 году. Вероятно, LG, а также китайская BOE будут поставлять матрицы для iPhone 13 и 13 mini, которые сохранят частоту обновления 60 Гц. Напомним, что первым устройством с LTPO OLED-матрицей стал Samsung Galaxy S20 Ultra, представленный чуть менее года назад.

Samsung станет единственным поставщиком 120-Гц LTPO OLED-панелей для iPhone 13

phonearena.com

Согласно слухам, Apple представит смартфоны серии iPhone 13 в сентябре этого года. Ожидается, что в неё, как и в серию iPhone 12, войдут четыре смартфона. Практически никаких подробностей об их технических характеристиках пока нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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