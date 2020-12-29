Мобильная связь в Украине подорожает с января 2021 года

C нового года операторы мобильной связи в Украине повышают стоимость своих услуг. Абоненты Киевстар, Vodafone, lifecell и Укртелеком с января 2021 года пересмотрят условия популярных тарифных планов, о чем сообщается в пресс-службах компаний.

Киевстар пересматривает условия некоторых старых контрактных тарифов, которые были запущены около трех лет назад. Мобильный оператор обещает в обмен за большую цену увеличить и объем предоставляемых услуг, из-за чего рост стоимости тарифов выглядит полностью обоснованным.

Минимальная цена услуг связи Киевстар будет начинаться от 100 грн в месяц. Для многих абонентов эта сумма является недоступной. Речь идет о пенсионерах и малоимущих людях. Люди просят мобильного оператора оставить доступным хотя бы один тариф. Пусть в нем не будет интернет-трафика, но останутся бесплатными звонки детям, что обеспечит людям возможность оставаться на связи, не платя при этом космические суммы.

Vodafone повышает стоимость нишевых архивных тарифах, уже недоступных для подключения. Так как потребление и нагрузка на сеть увеличились, то соответственно растут затраты на поддержку инфраструктуры и расширение емкости Сети, из-за чего в компании решили пойти на повышение тарифов.

В канун новогодних праздников Vodafone разослав смс-сообщения с информацией о повышении тарифов 4G Smart XS, S и M с 28 декабря на 10 гривен.

В lifecell сообщили о повышении стоимости услуг связи для семи устаревших тарифных планов, часть из которых - акционные. Их срок действия заканчивается в конце декабря. Каждому абоненту, для кого была изменена стоимость тарифа, lifecell предложил альтернативный тарифный план из новой линейки при помощи SMS-сообщений. Если предложенный вариант не удовлетворил абонента - до 28 февраля 2021 года у него есть возможность самостоятельно выбрать любой открытый для подключения тарифный план и бесплатно на него перейти.