Google выпустила новый Google Pay. Что нового

Компания Google представила полностью обновленный мобильный клиент фирменного сервиса электронных платежей. Об этом сообщает 9to5google.

Google выпустила новый Google Pay. Что нового
Фото: 9to5google.com

Что изменилось

Изменения коснулись не только интерфейса: приложение образца 2020 года, по словам разработчиков, призвано помочь пользователю «улучшить отношения с деньгами».

Апдейт Google Pay значительно расширил возможности сервиса, в том числе наделив его функциями денежных переводов и аналитики затрат.

Дизайн новой версии приложения представлен тремя тематическими вкладками для осуществления различных операций.

Центральная под названием Pay содержит инструменты для платежей и переводов, левая Explore выводит на экран актуальные скидки и другие коммерческие предложения, а вкладка Insights, на которой можно ознакомиться с балансом по состоянию подключенного к сервису банковского счета и финансовой аналитикой.

Кроме того, платежные квитанции, которые отправляются на связанный с аккаунтом Google адрес электронной почты, будут автоматически сохраняться в облачном хранилище «Google Фото» и сканироваться для последующей оплаты прямо в приложении.

Несколько изменился и дизайн меню оплаты с помощью NFC — теперь в верхней части главного экрана можно выбрать банковскую, подарочную или дисконтную карту из списка привязанных к аккаунту.

Особенности работы обновленного Google Pay

Обновленный сервис Google Pay будет доступен только на одном мобильном устройстве, даже если у пользователя есть несколько смартфонов, привязанных к одной учетной записи.

При изменении основного устройства придется проводить процедуру настройки с нуля. При этом базовая функция NFC-платежей по-прежнему будет работать на любом гаджете.

Когда новый Google Pay можно будет попробовать

Новая версия программы Google Pay уже доступна пользователям в США и в ближайшее время должна запуститься в других регионах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевстар запустил услугу привязки к SIM-карте нескольких номеровКиевстар запустил услугу привязки к SIM-карте нескольких номеров
Регулятор рассекретил внешность смартфона Xiaomi Redmi Note 10Регулятор рассекретил внешность смартфона Xiaomi Redmi Note 10
В Черкасской области хакер за деньги помогал прослушивать телефоны и читать сообщенияВ Черкасской области хакер за деньги помогал прослушивать телефоны и читать сообщения
Киевстар запустил услугу eSIM для абонентов предоплатыКиевстар запустил услугу eSIM для абонентов предоплаты
Во Франции официально запустили 5GВо Франции официально запустили 5G
Блок рекламы


Похожие новости
Google обвинили в использовании мобильного интернет-трафика на Android-устройствах без разрешения пользователейGoogle обвинили в использовании мобильного интернет-трафика на Android-устройствах без разрешения пользователей
Камера Google Pixel 4a оказалась на уровне iPhone 11Камера Google Pixel 4a оказалась на уровне iPhone 11
Представлен новый складной смартфон Samsung W21 5GПредставлен новый складной смартфон Samsung W21 5G
СБУ просит Google и Apple запретить роSSийские приложенияСБУ просит Google и Apple запретить роSSийские приложения
Google приписали намеренье выпустить флагманский Pixel 6 раньше обычногоGoogle приписали намеренье выпустить флагманский Pixel 6 раньше обычного
Google научился распознавать песни по мычанию и свистуGoogle научился распознавать песни по мычанию и свисту
Xiaomi выпустила беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2C с шумоподавлением за $35Xiaomi выпустила беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2C с шумоподавлением за $35
Новый смартфон Samsung Galaxy Z Fold может получить световой индикатор в шарниреНовый смартфон Samsung Galaxy Z Fold может получить световой индикатор в шарнире
Google научит Android-устройства подмечать подозрительные звукиGoogle научит Android-устройства подмечать подозрительные звуки
СБУ попросила Google и Apple заблокировать запрещенные роSSийские приложенияСБУ попросила Google и Apple заблокировать запрещенные роSSийские приложения
Последние новости
Подгружаем последние новости