Google выпустила новый Google Pay. Что нового

Компания Google представила полностью обновленный мобильный клиент фирменного сервиса электронных платежей. Об этом сообщает 9to5google.

Фото: 9to5google.com

Что изменилось

Изменения коснулись не только интерфейса: приложение образца 2020 года, по словам разработчиков, призвано помочь пользователю «улучшить отношения с деньгами».

Апдейт Google Pay значительно расширил возможности сервиса, в том числе наделив его функциями денежных переводов и аналитики затрат.

Дизайн новой версии приложения представлен тремя тематическими вкладками для осуществления различных операций.

Центральная под названием Pay содержит инструменты для платежей и переводов, левая Explore выводит на экран актуальные скидки и другие коммерческие предложения, а вкладка Insights, на которой можно ознакомиться с балансом по состоянию подключенного к сервису банковского счета и финансовой аналитикой.

Кроме того, платежные квитанции, которые отправляются на связанный с аккаунтом Google адрес электронной почты, будут автоматически сохраняться в облачном хранилище « Google Фото» и сканироваться для последующей оплаты прямо в приложении.

Несколько изменился и дизайн меню оплаты с помощью NFC — теперь в верхней части главного экрана можно выбрать банковскую, подарочную или дисконтную карту из списка привязанных к аккаунту.

Особенности работы обновленного Google Pay

Обновленный сервис Google Pay будет доступен только на одном мобильном устройстве, даже если у пользователя есть несколько смартфонов, привязанных к одной учетной записи.

При изменении основного устройства придется проводить процедуру настройки с нуля. При этом базовая функция NFC-платежей по-прежнему будет работать на любом гаджете.

Когда новый Google Pay можно будет попробовать