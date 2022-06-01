Чего ждать от нового Apple iPhone 14 Pro

Вскоре компания Apple представит новый iPhone 14 Pro и расскажет о будущем своих программных платформ, включая iOS 16, watchOS 9 и других продуктов. В преддверии презентации, инсайдер пролил свет на некоторые обновления, которые следует ожидать, пишет издание Forbes .

Марк Гурман, обозреватель и аналитик Bloomberg, буквально менее чем за две недели до презентации, "слил" в сеть информацию о новинках Apple . По его словам, главным из них станет запуск iOS 16 и iPadOS 16.

"Функции iPhone 14 Pro будут включать новую фронтальную камеру, вырез Face ID, чип A16 и 48-мегапиксельную заднюю камеру. Также будет возможность посылать экстренные сообщения через спутниковую сеть", – заявляет Гурман.

Среди других обновлений следует ожидать функцию "всегда на экране", которой раньше у iPhone не было, при том, что она есть во многих смартфонах Android . Она позволит просматривать время, напоминание, будильник и другие функции, которые потребитель сможет настроить самостоятельно, без прикосновения к гаджету. И что действительно приятно, это не будет влиять на работу батареи.

Предусмотрено обновление программ «Сообщения» и «Здоровье». Если относительно последней информации нет, то по «Сообщениям», Гурман заявляет, что она будет отличаться "большей функциональностью, похожей на социальную сеть, особенно в отношении аудиосообщений".

Но самым большим прорывом, по мнению аналитика, является функция, которая улучшит возможности многозадачности iPadOS 16: системная настройка, которая позволит свободно изменять размер окон, такой себе, полноценный «рабочий стол».