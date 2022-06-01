Чего ждать от нового Apple iPhone 14 Pro

На Всемирной конференции разработчиков 2022 года компания Apple представит свой новый продукт, который должен стать настоящим сюрпризом для потребителей, информирует ZN.ua.

Чего ждать от нового Apple iPhone 14 Pro
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Вскоре компания Apple представит новый iPhone 14 Pro и расскажет о будущем своих программных платформ, включая iOS 16, watchOS 9 и других продуктов. В преддверии презентации, инсайдер пролил свет на некоторые обновления, которые следует ожидать, пишет издание Forbes.

Марк Гурман, обозреватель и аналитик Bloomberg, буквально менее чем за две недели до презентации, "слил" в сеть информацию о новинках Apple. По его словам, главным из них станет запуск iOS 16 и iPadOS 16.

"Функции iPhone 14 Pro будут включать новую фронтальную камеру, вырез Face ID, чип A16 и 48-мегапиксельную заднюю камеру. Также будет возможность посылать экстренные сообщения через спутниковую сеть", – заявляет Гурман.

Среди других обновлений следует ожидать функцию "всегда на экране", которой раньше у iPhone не было, при том, что она есть во многих смартфонах Android. Она позволит просматривать время, напоминание, будильник и другие функции, которые потребитель сможет настроить самостоятельно, без прикосновения к гаджету. И что действительно приятно, это не будет влиять на работу батареи.

Предусмотрено обновление программ «Сообщения» и «Здоровье». Если относительно последней информации нет, то по «Сообщениям», Гурман заявляет, что она будет отличаться "большей функциональностью, похожей на социальную сеть, особенно в отношении аудиосообщений".

Но самым большим прорывом, по мнению аналитика, является функция, которая улучшит возможности многозадачности iPadOS 16: системная настройка, которая позволит свободно изменять размер окон, такой себе, полноценный «рабочий стол».


Дарья Кепова, ZN.ua

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