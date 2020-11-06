Представлен новый складной смартфон Samsung W21 5G

Это первый смартфон компании, который не вошел в линейку Galaxy

Новинка очень похожа на оригинальную модель. Немного изменился дизайн аппарата, на тыльной стороне появились вертикальные насечки, а единственный цвет устройства золотой. Вторым отличием является наличие сразу двух слотов под SIM-карты, это связано с партнерством с китайским оператором China Telecom. Предшественник может работать только с одной физической SIM- картой и одной eSIM. Также немного изменились габариты, новинка получила чуть более вытянутый корпус. В остальном смартфоны идентичны друг другу.

Как и базовый Galaxy Z Fold2 смартфон получил два дисплея — гибкий основной Dynamic Amoled 2X с диагональю 7,5 дюйма и дополнительный внешний с диагональю 6,23 дюйма. В качестве аппаратной платформы выступает Qualcomm Snapdragon 865+. В продаже будет представлена только одна конфигурация на 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб постоянной.

Основная камера получила главный сенсор на 12 Мп, широкоугольный на 12 Мп и телеобъектив на 12 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Samsung заявляет, что аппарат поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт и беспроводную мощностью 11 Вт.

Samsung W51 5G уже доступен для предзаказа. Смартфон оценен в 3007 долларов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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