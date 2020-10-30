Viber запускает функцию оплаты товаров и услуг через чат-боты

Компания Viber запускает функцию Chatbot Payments, с помощью которой пользователи смогут оплачивать товары и услуги через чат-боты. Об этом сообщили AIN.UA в пресс-службе Rakuten Viber.

Фото: rbc.ua

Как будет работать Chatbot Payments

По словам представителей компании, с помощью сервиса Chatbot Payments пользователи мессенджера Viber смогут покупать товары и услуги и оплачивать их через Google Pay или другой мобильный кошелек.

Товары и услуги можно будет приобрести через авторизованные чат-боты компаний.

Если банк пользователя поддерживает данную функцию, то все что необходимо сделать — привязать кредитную или дебетовую карту к электронному кошельку мобильного телефона.

Сразу после этого функция оплаты станет доступной во всех чат-ботах, которые изготовлены на базе платформы для разработки чат-ботов Viber (API).

Компании могут начать продавать собственную продукцию и обрабатывать входящие платежи, подключившись к поставщику платежных услуг, который поддерживает данную опцию.

Далее потребуется создать собственный чат-бот в Viber и позволить проводить с его помощью оплату.

Когда заработает

Когда именно заработает сервис, в компании не уточнили. При этом, представители Viber указали, что в течение ноября 2020 года месяца будут сотрудничать с разработчиками ботов и поставщиками платежных услуг с целью скорейшего запуска Chatbot Payment.

Примечательно, что сначала сервис будет доступен только пользователям в Украине. Как сообщили в компании, в 2021 году Chatbot Payments планируют запустить и в других странах.