Viber запускает функцию оплаты товаров и услуг через чат-боты
Компания Viber запускает функцию Chatbot Payments, с помощью которой пользователи смогут оплачивать товары и услуги через чат-боты. Об этом сообщили AIN.UA в пресс-службе Rakuten Viber.
Как будет работать Chatbot Payments
По словам представителей компании, с помощью сервиса Chatbot Payments пользователи мессенджера Viber смогут покупать товары и услуги и оплачивать их через Google Pay или другой мобильный кошелек.
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Товары и услуги можно будет приобрести через авторизованные чат-боты компаний.
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Если банк пользователя поддерживает данную функцию, то все что необходимо сделать — привязать кредитную или дебетовую карту к электронному кошельку мобильного телефона.
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Сразу после этого функция оплаты станет доступной во всех чат-ботах, которые изготовлены на базе платформы для разработки чат-ботов Viber (API).
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Компании могут начать продавать собственную продукцию и обрабатывать входящие платежи, подключившись к поставщику платежных услуг, который поддерживает данную опцию.
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Далее потребуется создать собственный чат-бот в Viber и позволить проводить с его помощью оплату.
Когда заработает
Когда именно заработает сервис, в компании не уточнили. При этом, представители Viber указали, что в течение ноября 2020 года месяца будут сотрудничать с разработчиками ботов и поставщиками платежных услуг с целью скорейшего запуска Chatbot Payment.
Примечательно, что сначала сервис будет доступен только пользователям в Украине. Как сообщили в компании, в 2021 году Chatbot Payments планируют запустить и в других странах.