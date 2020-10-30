Viber запускает функцию оплаты товаров и услуг через чат-боты

Компания Viber запускает функцию Chatbot Payments, с помощью которой пользователи смогут оплачивать товары и услуги через чат-боты. Об этом сообщили AIN.UA в пресс-службе Rakuten Viber.

Viber запускает функцию оплаты товаров и услуг через чат-боты
Фото: rbc.ua

Как будет работать Chatbot Payments

По словам представителей компании, с помощью сервиса Chatbot Payments пользователи мессенджера Viber смогут покупать товары и услуги и оплачивать их через Google Pay или другой мобильный кошелек.

  • Товары и услуги можно будет приобрести через авторизованные чат-боты компаний.

  • Если банк пользователя поддерживает данную функцию, то все что необходимо сделать — привязать кредитную или дебетовую карту к электронному кошельку мобильного телефона.

  • Сразу после этого функция оплаты станет доступной во всех чат-ботах, которые изготовлены на базе платформы для разработки чат-ботов Viber (API).

  • Компании могут начать продавать собственную продукцию и обрабатывать входящие платежи, подключившись к поставщику платежных услуг, который поддерживает данную опцию.

  • Далее потребуется создать собственный чат-бот в Viber и позволить проводить с его помощью оплату.

Когда заработает

Когда именно заработает сервис, в компании не уточнили. При этом, представители Viber указали, что в течение ноября 2020 года месяца будут сотрудничать с разработчиками ботов и поставщиками платежных услуг с целью скорейшего запуска Chatbot Payment.

Примечательно, что сначала сервис будет доступен только пользователям в Украине. Как сообщили в компании, в 2021 году Chatbot Payments планируют запустить и в других странах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Львовские пограничники впервые задержали контрабанду партии iPhone12Львовские пограничники впервые задержали контрабанду партии iPhone12
Житель Киева пытался ввезти в Украину партию iPhone12 более чем на миллион гривенЖитель Киева пытался ввезти в Украину партию iPhone12 более чем на миллион гривен
В Украине уже можно заказать новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Известны ценыВ Украине уже можно заказать новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Известны цены
Lifecell снова повышает стоимость мобильной связиLifecell снова повышает стоимость мобильной связи
Vivo официально подтвердила, что выпустит Origin OS на замену Funtouch OSVivo официально подтвердила, что выпустит Origin OS на замену Funtouch OS
Блок рекламы


Похожие новости
Google потребует, чтобы покупки в Android-приложениях проводились через её систему с оплатой комиссииGoogle потребует, чтобы покупки в Android-приложениях проводились через её систему с оплатой комиссии
WhatsApp получит очередную долгожданную функцию из TelegramWhatsApp получит очередную долгожданную функцию из Telegram
Через базовые станции можно слушать разговорыЧерез базовые станции можно слушать разговоры
Huawei в смартфоны почти забытую “функцию-визитку” бюджетных устройствHuawei в смартфоны почти забытую “функцию-визитку” бюджетных устройств
DJI заподозрили в сборе личных данных пользователей через Android-приложение для управления дронамиDJI заподозрили в сборе личных данных пользователей через Android-приложение для управления дронами
Электронное перо S Pen смартфона Samsung Galaxy Note20 получит функцию указателяЭлектронное перо S Pen смартфона Samsung Galaxy Note20 получит функцию указателя
Vodafone разозлил абонентов снятием средств за банальную услугуVodafone разозлил абонентов снятием средств за банальную услугу
Vodafone через месяц отказывается от обычных SIM-картVodafone через месяц отказывается от обычных SIM-карт
Технология NFC получит функцию беспроводной зарядкиТехнология NFC получит функцию беспроводной зарядки
Vodafone запускает электронные SIM-картыVodafone запускает электронные SIM-карты
Последние новости
Подгружаем последние новости