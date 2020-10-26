Видео: керамическое стекло iPhone 12 успешно прошло ряд испытаний на прочность

Одной из особенностей iPhone 12 серии является новое защитное стекло Ceramic Shield, разработанное компанией Corning с использованием нанокерамических кристаллов. По заявлению Apple , это покрытие в четыре раза лучше сопротивляется падению. Компания утверждает, что это самое прочное стекло среди используемых в смартфонах. Вслед за первыми обзорами техноблогеры сразу же приступили к проверке этих заявлений.

Одним из первых, кто протестировал на прочность iPhone 12 и iPhone 12 Pro, стал владелец популярного YouTube-канала EverythingApplePro. При падении от уровня пояса на разные стороны корпуса и ударах о цементный пол оба устройства лишь слегка поцарапались, но не произошло ничего критичного. Аналогичный результат был получен при падении с уровня головы, но на iPhone 12 Pro появилось несколько повреждённых пикселей.

После этого блогер стал бросать смартфоны с высоты около трёх метров. Стандартный iPhone 12 не имел явных повреждений, но при проверке выяснилось, что перестала работать камера. Более дорогой iPhone 12 Pro без проблем пережил падение. После этого оба смартфона были брошены с 3-метровой высоты задней крышкой вниз — что в обоих случаях привело к разбитому стеклу. При этом переднее стекло осталось целым. Только после падения экраном вниз у iPhone 12 Pro треснуло керамическое стекло, хотя iPhone 12 прошёл и этот тест. Обзорщик оказался очень впечатлён устойчивостью к падениям новых смартфонов:

Владелец канала TechRax на YouTube решил сравнить прочность iPhone 12 и iPhone 11. Оба смартфона пережили первое падение с минимальным повреждением алюминиевой рамы. Затем последовал бросок экраном вниз с уровня головы, чего прошлогодний аппарат не пережил — переднее стекло покрылось трещинами. С новым iPhone 12 ничего такого не произошло.

MobileReviewsEh решил испытать на прочность новый iPhone 12 совершенно по-другому. Он использовал специальное устройство для нажатия на экран. Керамическое защитное стеклом выдержало приложенную силу в 442 ньютона перед тем, как расколоться. Для сравнения: прошлогодний iPhone 11 выдержал 352 ньютона.

Интересно, что стекло iPhone 12 не только прочнее, чем у последнего поколения, но и менее уязвимо для царапин. Если на iPhone 11, как и на подавляющем большинстве других современных смартфонов, небольшие царапины появляются при использовании материалов с шестым уровнем шкалы твёрдости Мооса, то в случае нового iPhone 12 видимые следы появляются только на седьмом уровне.



