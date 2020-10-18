Lycamobile запустил в Украине дешевый мобильный тариф

На украинском рынке мобильной связи появился виртуальный мобильный оператор Lycamobile. Новому оператору тяжело будет вытеснить главных "игроков" рынка - "Киевстар", Vodafone и Lifecell, но тарифы, которые предлагаются абонентам, ничем не хуже конкурентов.

Lycamobile - виртуальный оператор, который не имеет магазинов связи, офисов, консультантов и т.д. Платить зарплаты сотрудникам не приходится, поэтому вполне возможно установить низкие тарифы на свои услуги и предоставить абонентам весь спектр услуг за доступную цену.

На сегодняшний день Lycamobile предлагает абонентам три тарифных плана. Самый выгодный из них - "Все в одному XS". За 50 гривен в месяц абонентам предлагается четыре гигабайта мобильного интернета, а также двести минут звонков на номера всех украинских операторов, включая стационарные звонки. Звонки внутри сети Lycamobile полностью безлимитные и бесплатные, а на заграничные номера виртуального оператора предоставляется тридцать минут звонков. Также в пакет входит тридцать СМС-сообщений на другие номера.

У "Киевстар" и Vodafone также есть социальные тарифы, но спектр услуг в них меньше. Lycamobile предлагает более выгодные варианты, с большим количеством гигабайт интернета и звонков, но дешевле, чем у крупных операторов.

Для того, чтобы подключиться к тарифу за 50 гривен от Lycamobile, нужно заказать карточку мобильного оператора на его официальном сайте. Там же можно ознакомиться и со всеми остальными тарифами виртуального оператора.