Apple презентовала новые iPhone и несколько других гаджетов

Очередная презентация Apple прошла, как всегда, очень эффектно. Если вы хотите воочию увидеть все прелести новых гаджетов, то советуем пересмотреть презентацию, а если времени нет — рассказываем главные новости.

Открыла презентацию умная колонка HomePod Mini с поддержкой Siri и цветной RGB-подсветкой. В колонке установлены сразу же три динамика, а «умная» начинка девайса самостоятельно умеет анализировать проигрываемую музыку и подстраивать под нее эквалайзер. Это, конечно же, не все возможности колонки. Интересно, что теперь Siri умеет различать голоса членов семьи, а если вы расставите колонки по всему дому, вы сможете объединить их в одну систему, которая сможет, например, попросить другого домочадца поторопиться.

Сразу же за колонкой последовали долгожданные новости об iPhone! И первое о чем сказал Тим Кук — 5G будут поддерживать все новые модели смартфонов. Еще одним важным изменением стал размер телефона. В отличие от 11 серии, iPhone 12 на 11% тоньше, на 15% меньше и легче. Новые гаджеты стали и прочнее. По словам разработчиков, новое покрытие Ceramic Shield делает телефоны в 4 раза прочнее предыдущих моделей.

Если говорить о начинке, то в iPhone 12 будет процессор A14 Bionic, который должен будет сделать телефон в разы быстрее. Камер же у iPhone 12 всего две — широкоугольная и основная. Интересно, что теперь в ночном режиме можно снимать таймлапс, а также с помощью широкоугольной камеры.

После небольших отступлений Apple презентовала iPhone 12 Mini, который имеет весь арсенал функций и привилегий iPhone 12, но отличается размером и ценой. В серию Pro вошли две модели — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Первое заметное отличие от предыдущих моделей — это размер экранов 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Оба смартфона оснащены тремя камерами с большим зумом и более тонкой системой фокусировки.

Стоимость iPhone 12 Mini — 699 долларов, iPhone 12 — 799 долларов, iPhone 12 Pro — 999 долларов, а iPhone 12 Pro Max — 1099 долларов. Предзаказ на iPhone 12 и 12 Pro можно будет оформить уже 16 октября, старт продаж начнется 23 октября. А вот версии смартфонов 12 Pro Max и 12 Mini придется ждать до 13 ноября.

На презентации Apple также объявила о возвращении бренда MagSafe, который теперь предоставляет систему беспроводной зарядки для смартфонов. В отличии от многих аналогов, зарядка MagSafe оснащена специальной технологией магнитного крепления, которая крепится к задней части телефона.



