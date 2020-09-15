Apple представила обновлённый iPad на процессоре двухлетней давности, который даст «огромный скачок производительности»

Apple представила обновлённый iPad на процессоре двухлетней давности, который даст «огромный скачок производительности»

Компания Apple на сегодняшней презентации, как и ожидалось, ограничилась анонсами новых умных часов Apple Watch и новых планшетов iPad. Правда, помимо предсказанного утечками обновлённого iPad Air, был также представлен обновлённый обычный iPad — уже восьмого поколения.

Ключевой особенностью новинки Apple называет «огромный скачок производительности». Обеспечивает его процессор Apple A12 Bionic, который использовался в iPhone Xs и прочих смартфонах Apple, вышедших почти два года назад. Тем не менее, по сравнению с Apple A10, который лежит в основе прошлогоднего iPad седьмого поколения, данный чип действительно обеспечивает значительный прирост производительности. Apple обещает двукратный рост графической производительности, а также возможность работы с искусственным интеллектом.

Apple представила обновлённый iPad на процессоре двухлетней давности, который даст «огромный скачок производительности»

Помимо процессора, новый iPad фактически не отличается от предшественника. Apple даже заявляет, что новинке подойдут чехлы от iPad прошлого поколения. Новинка оснащена таким же 10,2-дюймовым дисплеем Retina с довольно широкими рамками, на одной из которых расположена фронтальная камера, а на другой — круглая кнопка домой со сканером отпечатков пальцев. К сожалению, как и прежде, в наиболее доступном iPad используется разъём Lightning вместо универсального USB Type-C.

iPad восьмого поколения совместим с Apple Pencil первого поколения, как и предшественник. Однако использование новой iPad OS 14 приносит такие функции, как ввод рукописного текста, и другие. Но эти же функции с обновлением системы появятся и у предшественника.

Apple представила обновлённый iPad на процессоре двухлетней давности, который даст «огромный скачок производительности»

Новый iPad восьмого поколения будет доступен в тёмно-сером, серебристом и золотом цветах в версиях с 32 и 128 Гбайт встроенной флеш-памяти. Наиболее доступная модификация, с поддержкой только Wi-Fi обойдётся всего в $329. За версию с поддержкой сотовых сетей 4G LTE придётся отдать как минимум $459. Предзаказы стартуют сегодня, а старт продаж намечен на ближайшую пятницу — 18 сентября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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