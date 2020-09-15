Apple представила обновлённый iPad на процессоре двухлетней давности, который даст «огромный скачок производительности»

Компания Apple на сегодняшней презентации, как и ожидалось, ограничилась анонсами новых умных часов Apple Watch и новых планшетов iPad . Правда, помимо предсказанного утечками обновлённого iPad Air, был также представлен обновлённый обычный iPad — уже восьмого поколения.

Ключевой особенностью новинки Apple называет «огромный скачок производительности». Обеспечивает его процессор Apple A12 Bionic, который использовался в iPhone Xs и прочих смартфонах Apple , вышедших почти два года назад. Тем не менее, по сравнению с Apple A10, который лежит в основе прошлогоднего iPad седьмого поколения, данный чип действительно обеспечивает значительный прирост производительности. Apple обещает двукратный рост графической производительности, а также возможность работы с искусственным интеллектом.

Помимо процессора, новый iPad фактически не отличается от предшественника. Apple даже заявляет, что новинке подойдут чехлы от iPad прошлого поколения. Новинка оснащена таким же 10,2-дюймовым дисплеем Retina с довольно широкими рамками, на одной из которых расположена фронтальная камера, а на другой — круглая кнопка домой со сканером отпечатков пальцев. К сожалению, как и прежде, в наиболее доступном iPad используется разъём Lightning вместо универсального USB Type-C.

iPad восьмого поколения совместим с Apple Pencil первого поколения, как и предшественник. Однако использование новой iPad OS 14 приносит такие функции, как ввод рукописного текста, и другие. Но эти же функции с обновлением системы появятся и у предшественника.

Новый iPad восьмого поколения будет доступен в тёмно-сером, серебристом и золотом цветах в версиях с 32 и 128 Гбайт встроенной флеш-памяти. Наиболее доступная модификация, с поддержкой только Wi-Fi обойдётся всего в $329. За версию с поддержкой сотовых сетей 4G LTE придётся отдать как минимум $459. Предзаказы стартуют сегодня, а старт продаж намечен на ближайшую пятницу — 18 сентября.



