iPhone 12 не будет: на презентации 15 сентября Apple представит только новые смарт-часы

iPhone 12 не будет: на презентации 15 сентября Apple представит только новые смарт-часы

Apple объявила о том, что 15 сентября состоится онлайн-мероприятие, на котором, как ожидается, будут представлены новые смарт-часы компании. Трансляция мероприятия начнётся в 20:00 по московскому времени и будет доступна на веб-сайте компании.

Обычно технологический гигант устраивает осенью масштабное шоу, посвящённое новым продуктам. Оно проводится в штаб-квартире Apple в Купертино или каком-либо другом месте Кремниевой долины. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса презентация перенесена в формат онлайн-мероприятия, как раньше проходила ежегодная летняя конференция Apple WWDC для разработчиков.

Стоит отметить, что опубликованное на сайте компании объявление нетипично, поскольку в прошлом Apple обычно намекала, что именно будет презентовано на предстоящем мероприятии. В нынешнем приглашении для СМИ написано: «Время летит». Вероятнее всего, это означает, что Apple анонсирует новые смарт-часы, а не iPhone. Как уже сообщалось ранее, презентация новых iPhone состоится не ранее октября этого года.

Компания готовит к запуску новые высококачественные и недорогие смарт-часы Apple Watch, а также переработанный планшет iPad Air с безрамочным экраном. Кроме того, Apple работает на смарт-динамиком HomePod и накладными наушниками, которые, вероятнее всего, будут выпущены в конце этого года.

Что касается новых iPhone, которые появятся позднее, то они получат переработанный корпус, обновлённые камеры и возможность работы в сетях связи пятого поколения (5G). Apple также планирует анонсировать до конца года первый Mac на основе собственного процессора, который придёт на смену решениям от Intel. В этом месяце также должны выйти новые версии iOS и iPadOS, а обновление программного обеспечения для Apple Watch, Apple TV и Mac будет выпущено позднее.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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