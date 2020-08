Apple заблокировала обновления приложения WordPress, заставив внести в него поддержку покупок

Появился очередной пример натянутых отношений Apple с разработчиками. Основатель WordPress Мэтт Малленвег (Matt Mullenweg) написал в Twitter , что его бесплатное приложение для iOS какое-то время не получает обновлений, потому что компания была заблокирована в App Store.

Hoch Zwei / Getty Images

Согласно его твиту, у команды не было возможности выпускать обновления или исправления ошибок, пока она не уступила требованиям купертинского гиганта добавить поддержку покупок внутри приложении (от которых Apple получит 30 %) для своих платных планов с сайта WordPress.com.

Наиболее примечательное в этой ситуации то, что приложение WordPress для iOS вообще не содержало покупок — его можно использовать совершенно бесплатно. Оно просто предлагает пользователям способ создавать веб-сайты и управлять ими. WordPress отдельно продаёт доменные имена .com, и, похоже, именно на этом Apple пытается получить прибыль. Однако, опять же, эти продажи не проходят через приложение WordPress для iOS . Почему Apple считает, что должна получать часть этого дохода — загадка.

I am a big believer in the sanctity of licenses. (Open source relies on licenses and copyright.) We agreed to this license when we signed up for (and stayed in) the app store, so going to follow and abide by the rules. Not looking to skirt it, hence doing what they asked us to.

— Matt Mullenweg (@photomatt) August 21, 2020