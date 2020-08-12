Apple спешить не любит: по слухам, первый складной iPhone выйдет не раньше 2023 года

Складные смартфоны с гибкими дисплеями постепенно завоёвывают рынок и сердца покупателей. Подобные устройства уже выпустили такие производители, как Huawei , Samsung и Motorola. Ожидается, что в следующем году в их число войдёт и Google . А вот складного iPhone придётся жать ещё долго.

phonearena.com

Сегодня в Сети появилась информация, проливающая свет на некоторые особенности грядущего устройства Apple . Ей поделился инсайдер, скрывающийся под ником KomiyaLeaks. Он публикует в своём Twitter-аккаунте утечки, касающиеся продуктов Apple , которые зачастую подтверждаются. Сообщается, что речь идёт скорее о складном iPad , который, тем не менее, будет поддерживать телефонные звонки.

Устройство будет работать под управлением операционной системы iPad OS и будет основано на 3-нм чипсете. Инсайдер также заявил, что складной iPhone (или iPad , если угодно) получит два Micro LED-дисплея, которые в разложенном виде будут выглядеть, как цельный экран. Это согласуется с предыдущей утечкой, которая гласит, что складной iPhone конструктивно будет напоминать Microsoft Surface Duo. Фронтальная камера и сканер отпечатков пальцев расположатся под дисплеем устройства.

phobearena.com

Ожидается, что смартфон будет представлен в 2023 году и будет существовать на рынке как нишевый продукт, параллельно с iPhone в классическом форм-факторе. Сейчас подобную ситуацию можно наблюдать в модельном ряду Samsung.



