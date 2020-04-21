Киевстар изменил правила пользования популярными услугами

Киевстар в условиях карантина вынужден был пересмотреть правила предоставления своих услуг. С 15 апреля изменились условия пользования услугами "Смарт-Деньги" и "Кредит трансфер" для абонентов Киевстар. При этом, мобильный оператор к концу карантина продолжит предоставлять всем своим пользователям бесплатный доступ к развлекательным и образовательным ресурсам.

Что касается услуги "Смарт деньги", то максимальная сумма затрат в рамках данной услуги в течение месяца повысилась до 15 000 грн, сумма расходов в течение года – до 59 000 грн.

Для пользователей услуги "Кредит трансфер" максимальная сумма переводов в течение месяца с одного номера теперь составляет 15 000 грн, а минимальный остаток на счету мобильного номера после осуществления перевода для всех абонентов — 0 грн.

Относительно других услуг, Киевстар пока не объявляет о никакие изменения. Украинцы тратят в карантине меньше денег на развлечения, поэтому мобильные операторы ищут пути увеличения спроса на свои услуги, чтобы не потерять абонентов.

В частности, Киевстар за последний месяц увеличил свой трафик в сети “Домашний Интернет” на 20%. То есть, за время карантина среди украинцев вырос спрос на услуги и тарифы Киевстар, что свидетельствует об увеличении популярности мобильного оператора в Украине. Наиболее активный рост новых подключений наблюдается в Днепропетровской и Киевской областях.