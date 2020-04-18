Киевстар во время карантина стремительно набирает популярность

Киевстар за последний месяц увеличил трафик в сети "Домашний Интернет" на 20%, и на сегодняшний день объем загруженного контента составляет около 11 Гб в сутки на абонента. Этот показатель на 22% выше обычного. Кроме того, за время карантина вырос спрос среди украинцев на услуги и тарифы Киевстар, что свидетельствует об увеличении популярности мобильного оператора в Украине.

Согласно данным пресс-службы компании, больше всего трафика потребляют абоненты в Полтавской, Львовской и Черновецкой областях.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество заявок от абонентов увеличилось на 3%. Самый активный рост новых подключений к Киевстар наблюдается в Днепропетровской и Киевских областях. В условиях изоляции украинцы начали чаще пользоваться проводным интернетом дома как для личных, так и рабочих целей, поэтому такой спрос вполне очевиден.

Сотрудники Киевстар, которые занимаются подключением домашнего интернета, полностью обеспечены средствами личной защиты и транспортом, поэтому все работы выполняются вовремя и безопасно.

Также Киевстар в круглосуточном режиме анализирует города, в которых абоненты серьезнее других относятся к режиму самоизоляции. На данный момент городами с наивысшей социальной ответственностью названы Ивано-Франковск, Киев и Тернополь. Также режим самоизоляции соблюдают во Львове и Черновцах. В других городах показатели ниже 40%.

Ранее сообщалось, что Киевстар предлагает в режиме онлайн поменять свой старый мобильный телефон на новый, сэкономив кругленькую сумму.