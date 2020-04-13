Киевстар дарит абонентам 150 гривен на мобильный счет

Киевстар дарит украинским медикам 150 гривен на мобильный счет, поддерживая таким образом работников медицинской сферы, которые борются с коронавирусом в Украине. Такая акция длится уже более двух недель, и за это время 45 тысяч медицинских работников получили подарок от мобильного оператора.

Еще в марте Киевстар начал собирать заявки от медработников, которые являются клиентами компании. Их мобильные номера должны быть зарегистрированы в национальном реестре медицинских работников. Только этим абонентам Киевстар начислил в апреле 150 бонусов, которые приравниваются к 150 гривнам. Контрактные абоненты могут использовать бонусы на звонки и смс-ки. Чтобы проверить остаток на своем бонусном счете, необходимо зайти в приложение "Мой Киевстар" или ввести комбинацию *138#.

Абоненты предоплаты также получают бесплатные мегабайты интернета, остаток которых можно проверить по номеру *114#.

Чтобы получить деньги, медики должны оставить специальную заявку, воспользовавшись голосовым меню по номеру 477*103. Средства начисляются на мобильный счет на протяжении 5 дней после проверки данных.

Напомним, во время карантина Киевстар поддержал национальный проект "Всеукраинская школа онлайн", который с 8 апреля начал проводить обучающие уроки для украинских школьников. Украинцам, подключенным к "Киевстар ТБ", предоставляется бесплатный доступ к ряду каналов. Кроме того, Киевстар предлагает своим абонентам бесплатное пользование мобильным приложением Doctor Online, услугой “Отсрочка платежа”, также можно подключить ночной тариф с большим количеством мегабайтов.