Из пушки по воробьям: для устранения перегрева беспроводной зарядки Apple AirPower в неё добавят процессор A11

Из пушки по воробьям: для устранения перегрева беспроводной зарядки Apple AirPower в неё добавят процессор A11

Как известно, проект компании Apple по созданию фирменной беспроводной зарядки AirPower был свёрнут по причине технической несостоятельности. Блок перегревался в случае подзарядки нескольких гаджетов одновременно и имел другие недостатки. Однако месяц назад стало известно, что проект AirPower не заброшен окончательно и продолжает развиваться.

Вчера пользователь Twitter Джон Проссер (Jon Prosser) сообщил, что инженеры Apple из команды Sharing and Proximity получили для работы новые прототипы беспроводных зарядок компании под названием C68. Ниже опубликован снимок возможного прототипа. Во избежание претензий Apple снимок размыт, поэтому источнику приходится верить на слово.

Из пушки по воробьям: для устранения перегрева беспроводной зарядки Apple AirPower в неё добавят процессор A11

Самое интересное, что автор твита утверждает, что в схеме зарядного устройства Apple теперь используется процессор A11 из смартфонов компании образца 2017 года. Процессор A11 якобы отвечает за динамическую защиту зарядки от перегрева. Возможно, основная проблема с зарядкой Apple в том, что приёмная катушка электромагнитного поля в часах Apple Watch достаточно мала и требует более интенсивного поля для заряда аккумулятора.

Как вариант решения этой проблемы предложено определять положение часов (катушки) на зарядной площадке и «фокусировать» электромагнитное поле в этой области. Этим, по словам Проссера, тоже будет заниматься процессор Apple A11.

While working from home, engineers on Apple’s ‘Sharing and Proximity’ team are receiving prototype units of something called “C68“.
They are being asked work on software communication between devices for a “future product” that has an A11 inside to “dynamically manage heat”. pic.#twitter#.com/q4UvnF4ksx

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 10, 2020

Беспроводная зарядка Apple AirPower дебютировала в 2017 году и была отменена 19 месяцев спустя на том основании, что она «не соответствовала высоким стандартам компании». На деле она перегревалась при попытке зарядить несколько гаджетов одновременно. Станет ли показанное выше на фото устройство обновлённой AirPower, автор твита не прояснил. Аналитики же ожидают от Apple выпуска зарядки меньшего размера, что может произойти до конца текущего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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