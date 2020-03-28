COVID-19 замедлил запуск нового экрана выбора поиска на Android в ЕС

1 марта Google запустил новый экран для выбора поисковой системы по умолчанию, который будет выводиться на Android-устройствах в ЕС. Однако ожидаемого влияния на поисковый рынок это изменение пока не оказало. Эксперты считают, что виной тому – эпидемия COVID-19.

«Начиная с 1 марта производители могут отправлять сборки в Google на утверждение. После получения одобрения производителям необходимо провести своё устройство через свою цепочку поставок (сертификация, дистрибуция и т.д.). Поэтому может потребоваться несколько недель, прежде чем это нововведение увидят потребители», — отметил представитель Google в комментарии Search Engine Land.

Хотя в норме процесс запуска новых устройств в продажу довольно продолжительный, в настоящее время его ещё больше удлиняет эпидемия коронавируса.

«COVID-19 повлиял на цепочку поставок мобильных телефонов и розничные продажи, так что пока по экрану выбора для Android нет какого-либо существенного продвижения», — заявил представитель поисковой системы Info.com, которая также будет появляться на новом экране.

Предполагается, что запуск нового окна может изменить расстановку сил на рынке мобильного поиска в ЕС, но когда это произойдёт, неизвестно.

Напомним, что в январе поисковик DuckDuckGo предложил свой вариант оформления экрана выбора поиска по умолчанию для Android в ЕС.

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