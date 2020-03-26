Lifecell предложил абонентам "антикризисный" тариф за 60 грн в месяц "4 безлимита"

Lifecell, который является одним из самых популярных мобильных операторов в Украине, предложил своим абонентам выгодный "антикризисный" тарифный пакет всего за 60 грн в месяц. Об этом сообщается на официальном сайте Lifecell.

В рамках данного тарифного плана абонентам стабильно каждый месяц предоставляется 30 минут для звонков на любые украинские номера, причем звонить можно даже на городские номера. На номера Lifecell абонентам предоставляется безлимит — можно бесплатно звонить сколько угодно.

Также абонентам предоставляются 100 Мб высокоскоростного интернета в сутки.

Также тарифный план предусматривает следующие возможности:

безлимит на все популярные видеосервисы (YouTube, Megogo и т.д.);

безлимит на все соцсети;

безлимит на все мессенджеры.

При пользовании данными сервисами никакого роуминга не предвидится.

Новый тарифный план от Lifecell называется "4 безлимита". Стоимость пользования таким пакетом составляет всего 60 грн в месяц.

Также тариф называют "антикризисным", потому что он предлагает довольно выгодные условия пользования за небольшие средства, что крайне актуально во время карантина.

Напомним, мобильный оператор Vodafone отменил абонплату на время карантина, объявленного из-за угрозы распространения коронавирус.