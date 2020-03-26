Lifecell предложил абонентам "антикризисный" тариф за 60 грн в месяц "4 безлимита"

Lifecell предложил абонентам &amp;quotантикризисный&amp;quot тариф за 60 грн в месяц

Lifecell, который является одним из самых популярных мобильных операторов в Украине, предложил своим абонентам выгодный "антикризисный" тарифный пакет всего за 60 грн в месяц. Об этом сообщается на официальном сайте Lifecell.

В рамках данного тарифного плана абонентам стабильно каждый месяц предоставляется 30 минут для звонков на любые украинские номера, причем звонить можно даже на городские номера. На номера Lifecell абонентам предоставляется безлимит — можно бесплатно звонить сколько угодно.

Также абонентам предоставляются 100 Мб высокоскоростного интернета в сутки.

Также тарифный план предусматривает следующие возможности:

  • безлимит на все популярные видеосервисы (YouTube, Megogo и т.д.);
  • безлимит на все соцсети;
  • безлимит на все мессенджеры.

При пользовании данными сервисами никакого роуминга не предвидится.

Новый тарифный план от Lifecell называется "4 безлимита". Стоимость пользования таким пакетом составляет всего 60 грн в месяц.

Также тариф называют "антикризисным", потому что он предлагает довольно выгодные условия пользования за небольшие средства, что крайне актуально во время карантина.

Напомним, мобильный оператор Vodafone отменил абонплату на время карантина, объявленного из-за угрозы распространения коронавирус.


Оксана Житнюк, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Услуги Lifecell станут бесплатными на период карантинаУслуги Lifecell станут бесплатными на период карантина
"Киевстар" предложил помощь в выявлении потенциальных очагов коронавируса"Киевстар" предложил помощь в выявлении потенциальных очагов коронавируса
Украинский оператор мобильной связи начисляет абонентам-медикам по 1500 минут и 20 ГБУкраинский оператор мобильной связи начисляет абонентам-медикам по 1500 минут и 20 ГБ
Защитный чехол раскрыл некоторые особенности смартфона OnePlus 8 ProЗащитный чехол раскрыл некоторые особенности смартфона OnePlus 8 Pro
Vodafone отменил абонплату на время карантинаVodafone отменил абонплату на время карантина
Блок рекламы


Похожие новости
"Киевстар" предложил помощь в выявлении потенциальных очагов коронавируса"Киевстар" предложил помощь в выявлении потенциальных очагов коронавируса
Украинский оператор мобильной связи начисляет абонентам-медикам по 1500 минут и 20 ГБУкраинский оператор мобильной связи начисляет абонентам-медикам по 1500 минут и 20 ГБ
Услуги Lifecell станут бесплатными на период карантинаУслуги Lifecell станут бесплатными на период карантина
"Киевстар", Vodafone и lifecell получили лицензии под расширение покрытия 4G"Киевстар", Vodafone и lifecell получили лицензии под расширение покрытия 4G
Киевстар предложил своим абонентам ряд бесплатных услугКиевстар предложил своим абонентам ряд бесплатных услуг
Vodafone повысил стоимость популярных тарифовVodafone повысил стоимость популярных тарифов
Киевстар рассказал абонентам, куда звонить во время пандемии коронавирусаКиевстар рассказал абонентам, куда звонить во время пандемии коронавируса
Vodafone запустил новый выгодный тариф за 75 грн на месяцVodafone запустил новый выгодный тариф за 75 грн на месяц
Vodafone дарит 100 гривен абонентам за границейVodafone дарит 100 гривен абонентам за границей
Киевстар дает абонентам 250 гривен на счет: как получить деньгиКиевстар дает абонентам 250 гривен на счет: как получить деньги
Последние новости
Подгружаем последние новости