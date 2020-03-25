Apple останавливает производство iPhone в Индии из-за коронавируса

Пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на компании по всему миру. На этот раз стало известно о временной приостановке производства iPhone в Индии. Это произошло из-за того, что правительство Индии объявило трёхнедельный карантин, стараясь предотвратить дальнейшее распространение коронавируса в стране. Таким образом, Foxconn и Wistron, два производителя iPhone в Индии, остановили свои производственные мощности минимум до 14 апреля.

Стоит отметить, что Foxconn и Wistron являются ключевыми производственными партнёрами не только Apple , но и ряда других компаний, в том числе китайской Xiaomi, которая сейчас занимает лидирующую позицию на рынке смартфонов Индии. В сообщении говорится, что представитель Foxconn подтвердил остановку производства до 14 апреля. Что касается Wistron, то представитель производителя подтвердил остановку производства, но каких-либо конкретных сроков действия ограничений не назвал.

Foxconn и Wistron не уточняли, какая именно продукция Apple выпускается на принадлежащих им заводах. Неназванный источник, знакомый с данным вопросом, сообщил, что оба контрактных производителя выпускают преимущественно более старые модели iPhone, такие как iPhone XR или iPhone SE для внутреннего рынка. По сообщениям сетевых источников, Apple не планирует начинать производство iPhone 11 в Индии в ближайшее время, продолжая полагаться в этом вопросе на заводы партнёров в Китае.

От введения карантина на территории Индии пострадает не только Apple , но и другие технологические компании, чья продукция производится в стране. Уже сейчас китайские производители смартфонов OPPO, Vivo и Realme объявили о приостановке производства своих устройств в Индии.



