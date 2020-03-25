Apple останавливает производство iPhone в Индии из-за коронавируса

Apple останавливает производство iPhone в Индии из-за коронавируса

Пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на компании по всему миру. На этот раз стало известно о временной приостановке производства iPhone в Индии. Это произошло из-за того, что правительство Индии объявило трёхнедельный карантин, стараясь предотвратить дальнейшее распространение коронавируса в стране. Таким образом, Foxconn и Wistron, два производителя iPhone в Индии, остановили свои производственные мощности минимум до 14 апреля.

Стоит отметить, что Foxconn и Wistron являются ключевыми производственными партнёрами не только Apple, но и ряда других компаний, в том числе китайской Xiaomi, которая сейчас занимает лидирующую позицию на рынке смартфонов Индии. В сообщении говорится, что представитель Foxconn подтвердил остановку производства до 14 апреля. Что касается Wistron, то представитель производителя подтвердил остановку производства, но каких-либо конкретных сроков действия ограничений не назвал.

Foxconn и Wistron не уточняли, какая именно продукция Apple выпускается на принадлежащих им заводах. Неназванный источник, знакомый с данным вопросом, сообщил, что оба контрактных производителя выпускают преимущественно более старые модели iPhone, такие как iPhone XR или iPhone SE для внутреннего рынка. По сообщениям сетевых источников, Apple не планирует начинать производство iPhone 11 в Индии в ближайшее время, продолжая полагаться в этом вопросе на заводы партнёров в Китае.

От введения карантина на территории Индии пострадает не только Apple, но и другие технологические компании, чья продукция производится в стране. Уже сейчас китайские производители смартфонов OPPO, Vivo и Realme объявили о приостановке производства своих устройств в Индии.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Услуги Lifecell станут бесплатными на период карантинаУслуги Lifecell станут бесплатными на период карантина
"Киевстар" предложил помощь в выявлении потенциальных очагов коронавируса"Киевстар" предложил помощь в выявлении потенциальных очагов коронавируса
Украинский оператор мобильной связи начисляет абонентам-медикам по 1500 минут и 20 ГБУкраинский оператор мобильной связи начисляет абонентам-медикам по 1500 минут и 20 ГБ
Защитный чехол раскрыл некоторые особенности смартфона OnePlus 8 ProЗащитный чехол раскрыл некоторые особенности смартфона OnePlus 8 Pro
Мобильные процессоры Samsung Exynos стали третьими по популярности в мире, обойдя AppleМобильные процессоры Samsung Exynos стали третьими по популярности в мире, обойдя Apple
Блок рекламы


Похожие новости
"Киевстар" предложил помощь в выявлении потенциальных очагов коронавируса"Киевстар" предложил помощь в выявлении потенциальных очагов коронавируса
iPhone 12 Pro Max получит обновлённую камеру, но всё ещё без перископаiPhone 12 Pro Max получит обновлённую камеру, но всё ещё без перископа
Мобильные процессоры Samsung Exynos стали третьими по популярности в мире, обойдя AppleМобильные процессоры Samsung Exynos стали третьими по популярности в мире, обойдя Apple
Новый iPhone может лишиться «челки»Новый iPhone может лишиться «челки»
Vodafone во время карантина из-за коронавируса будет предоставлять услуги бесплатноVodafone во время карантина из-за коронавируса будет предоставлять услуги бесплатно
Киевстар сворачивает бизнес из-за коронавируса Киевстар сворачивает бизнес из-за коронавируса
Четыре новые модели Apple iPad Pro случайно засветились в руководстве пользователяЧетыре новые модели Apple iPad Pro случайно засветились в руководстве пользователя
ITC открыла расследование по поводу нарушения Apple, Samsung патентов NeodronITC открыла расследование по поводу нарушения Apple, Samsung патентов Neodron
Киевстар рассказал абонентам, куда звонить во время пандемии коронавирусаКиевстар рассказал абонентам, куда звонить во время пандемии коронавируса
iPhone 12 получит камеру с трёхмерным сенсоромiPhone 12 получит камеру с трёхмерным сенсором
Последние новости
Подгружаем последние новости