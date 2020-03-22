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2020-03-22
Новый iPhone может лишиться «челки»
Инсайдерский портал Slashleaks поделился предполагаемыми эскизами трех моделей iPhone 12. Изображения были найдены в утекшей в Сеть бета-версии iOS 14.1.1.
Slashleaks
Если верить эскизам, новый iPhone будет представлен в трех моделях, различающихся, в частности, размерами; самая небольшая модель будет иметь довольно крупный «вырез» вверху лицевой части, средняя модель — небольшой «вырез», а наиболее крупная, возможно, будет вообще лишена «челки» (на эскизе не видно ни «выреза» вверху, ни отверстия под камеру — возможно, модель вообще получит подэкранную камеру?).
На данный момент, конечно, это не официальная информация. Чтобы узнать, какими будут новые iPhone, нужно дождаться презентации Apple, которая, вероятно, пройдет в сентябре.
Влад Кулиев, Supreme2.Ru