ITC открыла расследование по поводу нарушения Apple, Samsung патентов Neodron

ITC открыла расследование по поводу нарушения Apple, Samsung патентов Neodron

Комиссия по международной торговле США (ITC) заявила в понедельник о начале расследования в отношении Apple и ряда других компаний в связи с возможными нарушениями патентов Neodron Ltd (Ирландия).

В иске, поданном в феврале этого года, ирландская компания утверждает, что Apple и другие компании нарушают её патенты, касающиеся некоторых мобильных устройств с емкостными сенсорными элементами управления, а также компьютеров и их компонентов.

Речь идёт о нарушении патентов Neodron U.S. Patent No. 7,821,425; U.S. Patent No. 7,903,092; U.S. Patent No. 8,749,251 и U.S. Patent No. 9,411,472. Все эти патенты касаются емкостных сенсорных мобильных устройств, компьютеров и компонентов, а также технологий, лежащих в их основе.

В число других компаний, упомянутых в иске, вошли Amazon, ASUS, LG, Samsung, Motorola, Microsoft и Sony.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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