Киевстар дает абонентам 250 гривен на счет: как получить деньги

Киевстар дает абонентам 250 гривен на счет

Киевстар решил напомнить своим абонентам про такую полезную услугу как "Экстра деньги", которая пригодится особенно тем, кто остается в роуминге, и спешит вернуться в Украину из-за границы в связи с эпидемией коронавируса.

Если у вас внезапно закончились деньги на счету, а пополнить телефон нет возможности, то с "Экстра деньги" можно оплатить СМС-сообщения, мобильную связь и интернет, получив от Киевстар от 10 до 250 гривен на счет.

Для подключения услуги "Экстра деньги" от Киевстар нужно набрать *117*1# или *117#. Услуга будет подключена автоматически и вы получите максимальную доступную сумму. Если вам нужна конкретная сумма, тогда нужно ввести *117*X#, где X – сума желаемого пополнения– 10, 15, 25,40, 55, 75, 100, 150, 250 гривен.

Когда вы в следующий раз пополните счет, предоставлена сумма снимется в качестве долга. Не бойтесь, что если вы "одолжите" большую сумму, то мобильный оператор загонит вас в "минус". Если денег на счету будет недостаточно для погашения всей суммы сразу, с вас спишут только ее часть.

Напомним, что Киевстар обновил условия услуги "Звонки на другие мобильные" и предоставил своим абонентам возможность подключить дополнительные минуты на разговоры — тридцать минут за 15 гривен, или сто минут за 30 гривен.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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