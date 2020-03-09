Беспроводные наушники Apple Powerbeats 4 смогут работать автономно до 15 часов

В Сети появились первые изображения новых беспроводных наушников Apple Powerbeats 4, которые ещё не были анонсированы официально. Изображения наушников дополняются информацией о некоторых технических особенностях будущей новинки.

Сообщается, что устройство получит аккумуляторную батарею, которая способна обеспечить до 15 часов автономной работы. Напомним, выпущенные в 2016 году наушники Powerbeats 3 могут работать без подзарядки до 12 часов. Отмечается, что всего 5 минут зарядки Powerbeats 4 достаточно для воспроизведения музыки в течение часа. Аппаратной основой наушников станет фирменный чип Apple H1, аналогичный тому, что используется в модели Powerbeats Pro. Новые наушники будут выпускаться в чёрном, белом и красном вариантах цветового исполнения корпуса. Стоимость новинки неизвестна, но предыдущая модель, Powerbeats 3, продаётся за $200.

Первые упоминания о новых наушниках Apple появились в январе этого года, а в прошлом месяце информация об устройстве была опубликована на сайте Федеральной комиссии по связи США . Появившиеся теперь изображения подтверждают имевшиеся ранее данные о дизайне устройства. Несмотря на то, что сами наушники соединены друг с другом кабелем, подключение к смартфону осуществляется по Bluetooth.

На данный момент неизвестно, когда новые наушники Apple могут появиться на рынке. Powerbeats 3 были представлены в рамках презентации iPhone 7 в 2016 году. Устройство могло быть презентовано на официальном мероприятии Apple в этом месяце, но из-за продолжающейся вспышки коронавируса компания отказалась не только от участия в масштабных конференциях, но и рекомендовала своим сотрудникам воздержаться от поездок в некоторые страны.



