Доктор судится с Apple из-за функции выявления аритмии в Apple Watch

Одна из новых функций Apple Watch — это возможность проверить, испытывает ли пользователь нерегулярные сердечные сокращения или, выражаясь медицинскими терминами, мерцательную аритмию. В прошлом месяце мы писали об исследовании Apple , которое говорит в пользу довольного точного определения часами аритмии. Однако, похоже, что не все очарованы этой функцией, которая, согласно отчётам, спасла немало жизней с момента её появления.

Одним из таковых является некий доктор Джозеф Визел (Joseph Wiesel) из Нью-Йоркского университета, который в настоящее время подал в суд на Apple по поводу функции определения мерцательной аритмии в Apple Watch. В своём иске господин Визел утверждает, что функция Apple Watch явно нарушила его патент, который ознаменовал новаторские шаги в мониторинге аритмии.

Джозеф Визель получил патент ещё в 2006 году — в нём описывается, как отслеживать нерегулярные сердечные сокращения по последовательностям временных интервалов. Доктор также утверждает, что обратился к Apple ещё в 2017 году по поводу потенциального партнёрства, но, очевидно, последняя не пожелала с ним работать. В своём иске господин Визель просит суд запретить компании из Купертино использовать технологию, а также выплатить гонорары, которые, по его мнению, ему причитаются.

Неясно, как этот случай будет разрешён — возможно, Apple и Джозеф Визель могут прийти к какому-то соглашению, но определенно компанию не первый раз обвиняют в нарушении патента, принадлежащего кому-то другому. Такие случаи довольно распространены среди крупных технологических компаний, которые постоянно находятся в центре внимания.



