Макет Apple iPhone 12 Pro Max: новый коннектор, старый дизайн и сравнение с iPhone 11

Макет Apple iPhone 12 Pro Max: новый коннектор, старый дизайн и сравнение с iPhone 11

Ожидается, что семейство iPhone 12, которое будет состоять из четырёх моделей, предназначенных для различных рынков, подвергнется некоторой давно назревшей переработке дизайна. Флагманом и самым габаритным устройством станет iPhone 12 Pro Max — благодаря публикации японским ресурсом Mac Otakara макета этого аппарата, полученного от собственных источников, появилась возможность сравнить дизайн с iPhone 11 Pro Max.

Любопытно, что вместо 6,7-дюймового дисплея, на который указывают слухи, макет iPhone 12 Pro Max включает старый 6,5-дюймовый экран (как показывают измерения диагонали). Возможно, это один из ранних прототипов, а в будущем появится более точный и совершенный объёмный макет. Кроме того, на этой модели замечен тот же огромный экранный вырез, что и в старых смартфонах Apple начиная с iPhone X, хотя слухи указывали на радикальное изменение дизайна.

Высота макета составляет 159 мм (разница с iPhone 11 Pro Max лишь 1 мм), ширина достигает 78 мм (на 0,3 мм больше, чем у современного самого большого iPhone). А вот толщина стала заметно меньше: согласно измерениям Mac Otakara, 7,1 мм против 8,1 мм у iPhone 11 Pro Max. Будем надеяться, это не отразится на автономности.

Макет Apple iPhone 12 Pro Max: новый коннектор, старый дизайн и сравнение с iPhone 11

Согласно изображениям, с левой стороны нового iPhone 12 Pro Max, похоже, есть магнитный разъём в духе iPad Pro третьего поколения. Означает ли это, что грядущая серия iPhone 12 получит поддержку уменьшенного цифрового пера Apple Pencil? Аналитики полагали, что смартфоны компании получат поддержку Apple Pencil ещё в 2019 году, но этого не произошло.

Макет Apple iPhone 12 Pro Max: новый коннектор, старый дизайн и сравнение с iPhone 11

Кстати, согласно другому недавнему слуху, камера в iPhone 12 может обзавестись новой системой стабилизации на основе сдвига сенсора, а не линз.

Макет Apple iPhone 12 Pro Max: новый коннектор, старый дизайн и сравнение с iPhone 11


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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