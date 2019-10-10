СМИ: Азербайджанский Bakcell хочет купить Vodafone Ukraine

Компания из Азербайджана Bakcell готовится купить украинского мобильного оператора Vodafone Ukraine. Об этом со ссылкой на слова госуполномоченной АМКУ Марии Процишен сообщает Лига.net, пишут AIN.UA

По данным издания, заявка на концентрацию «ВФ Украина» (Vodafone Ukraine) от компании Bakcell (Баку) поступила в ведомство 7 октября 2019 года.

По оценке руководителя аналитического департамента Concorde Capital Александра Паращия, бизнес Vodafone Ukraine может стоить $1,2-1,3 млрд.

Bakcell — оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Компания основана в 1994 году как совместное предприятие государства и израильской компании GTIB.

В сети Bakcell входят 7500 базовых станций, которые покрывают 93% территории страны. Компания обслуживает более 3 млн абонентов (у Vodafone Ukraine — 19,7 млн).