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2019-10-10
СМИ: Азербайджанский Bakcell хочет купить Vodafone Ukraine
Компания из Азербайджана Bakcell готовится купить украинского мобильного оператора Vodafone Ukraine. Об этом со ссылкой на слова госуполномоченной АМКУ Марии Процишен сообщает Лига.net, пишут
- По данным издания, заявка на концентрацию «ВФ Украина» (Vodafone Ukraine) от компании Bakcell (Баку) поступила в ведомство 7 октября 2019 года.
- По оценке руководителя аналитического департамента Concorde Capital Александра Паращия, бизнес Vodafone Ukraine может стоить $1,2-1,3 млрд.
- Bakcell — оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Компания основана в 1994 году как совместное предприятие государства и израильской компании GTIB.
- В сети Bakcell входят 7500 базовых станций, которые покрывают 93% территории страны. Компания обслуживает более 3 млн абонентов (у Vodafone Ukraine — 19,7 млн).
Ольга Карпенко, AIN
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