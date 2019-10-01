В Японии прекратила работу пейджинговая связь

В Японии прекратили обслуживание пейджинговой связи. Компания Tokyo Telemessage, последний пейджинговый оператор страны, закрыла во вторник свой сервис.

У оператора к этому моменту оставалось менее 1500 абонентов, большинство из которых работает в сфере здравоохранения. Сообщают, что последним частным подписчиком был Кен Фудзикура (Ken Fujikura), который продолжал пользоваться пейджером, так как для его 80-летней матери это был самый предпочтительный способ связи с ним.

Разработанные в 1950-х и 1960-х годах пейджеры получили распространение в 1980-х годах. По данным информационного агентства Kyodo, к 1996 году у Tokyo Telemessage было 1,2 млн подписчиков, а по всей стране их насчитывалось более 10 млн.



