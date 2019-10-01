В Японии прекратила работу пейджинговая связь

В Японии прекратила работу пейджинговая связь

В Японии прекратили обслуживание пейджинговой связи. Компания Tokyo Telemessage, последний пейджинговый оператор страны, закрыла во вторник свой сервис.

У оператора к этому моменту оставалось менее 1500 абонентов, большинство из которых работает в сфере здравоохранения. Сообщают, что последним частным подписчиком был Кен Фудзикура (Ken Fujikura), который продолжал пользоваться пейджером, так как для его 80-летней матери это был самый предпочтительный способ связи с ним.

Разработанные в 1950-х и 1960-х годах пейджеры получили распространение в 1980-х годах. По данным информационного агентства Kyodo, к 1996 году у Tokyo Telemessage было 1,2 млн подписчиков, а по всей стране их насчитывалось более 10 млн.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
64-Мп камера и экран Infinity-U Super AMOLED: вышел смартфон Samsung Galaxy A70s64-Мп камера и экран Infinity-U Super AMOLED: вышел смартфон Samsung Galaxy A70s
Sharp Aquos Sense 3: трио смартфонов с защитой от влагиSharp Aquos Sense 3: трио смартфонов с защитой от влаги
Официальные продажи iPhone 11 в Украине — с 11 октября. Цена — от 24 000 грнОфициальные продажи iPhone 11 в Украине — с 11 октября. Цена — от 24 000 грн
CloudFlare выпустила бесплатный VPN для Android и iOSCloudFlare выпустила бесплатный VPN для Android и iOS
Рендер даёт представление о дизайне смартфона Meizu 17Рендер даёт представление о дизайне смартфона Meizu 17
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung уже работает над мобильной связью 6GSamsung уже работает над мобильной связью 6G
Volk One – смартфон с бесплатной безлимитной связьюVolk One – смартфон с бесплатной безлимитной связью
CES 2019: Royole показала работу смартфона FlexPai на Snapdragon 855CES 2019: Royole показала работу смартфона FlexPai на Snapdragon 855
В Японии прекращается обслуживание пейджеровВ Японии прекращается обслуживание пейджеров
Apple прекратила распространение watchOS 5.1, превращающей Apple Watch в «кирпич»Apple прекратила распространение watchOS 5.1, превращающей Apple Watch в «кирпич»
Apple расследует ситуацию с ухудшившейся связью в iPhone Xs и iPhone Xs MaxApple расследует ситуацию с ухудшившейся связью в iPhone Xs и iPhone Xs Max
Украинцы начнут использовать мобильную связь в качестве стационарнойУкраинцы начнут использовать мобильную связь в качестве стационарной
Yahoo Messenger прекращает свою работуYahoo Messenger прекращает свою работу
Шимкив обещает 3G-связь по всей странеШимкив обещает 3G-связь по всей стране
В Луганске восстановили мобильную связь Vodafone (обновлено)В Луганске восстановили мобильную связь Vodafone (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости