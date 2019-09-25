Xiaomi выпустила достойную альтернативу Apple AirPods 2

Компания Xiaomi анонсировала полностью беспроводные наушники Mi AirDots Pro 2 в качестве конкурента Apple AirPods второго поколения. Новинка оказалась лучше гарнитуры Apple по многим параметрам, особенно в плане цены.



Mi AirDots Pro 2 оснащены системой шумоподавления и модулем Bluetooth 5, за счет чего их автономность повысилась до 14 часов с учетом зарядки от кейса, на полный цикл которой уходит всего 1 час. Наушники получили 14,2-миллиметровые динамики, два микрофона и систему интеллектуального голосового управления.



Они автоматически подключаются к смартфону, при открытии чехла, а при помощи сенсорных панелей, встроенных в корпус обоих «ушей», можно контролировать громкость и переключать композиции. Каждый наушник весит около 5 граммов, так что уши точно не устанут, а масса кейса не превышает 50 граммов. На одном заряде гарнитура проработает ровно 4 часа. Стоят Mi AirDots Pro 2 около 56 долларов США при заказе из Китая, где их продажи начнутся уже совсем скоро, буквально через четыре дня.