lifecell запускает новый тариф: 10 ГБ интернета и другие услуги — за 20 грн в месяц. Но работает он не везде
Один из крупнейших операторов сотовой связи в Украине lifecell запустил новый региональный тариф «Железная двадцатка» стоимостью 20 грн. В рамках тарифа доступно 10 ГБ мобильного интернета, безлимит на звонки внутри сети и социальные сети. У тарифа всего один недостаток — он ограничен по географии и доступен в 32 городах Украины, пишут
Подробнее про тариф
Как утверждают в пресс-службе компании, стоимость пакета не изменится до конца 2020 года и будет гарантированно составлять 20 грн. За эти деньги абоненты получат:
- Интернет — 10 ГБ;
- Безлимитные звонки на номера lifecell;
- 100 минут на любые другие номера по Украине (городские и другие мобильные);
- Безлимитный доступ в Facebook, Instagram и Twitter;
- Стоимость 1 SMS-сообщения — 25 копеек.
Срок действия — 4 недели.
Где будет работать
Запад Украины:
- Черновцы,
- Калуш,
- Каменец-Подольский,
- Тернополь,
- Ужгород,
- Мукачево,
- Ровно.
Юг Укаины:
- Новая Каховка,
- Кропивницкий,
- Александрия (Киропоградська обл.),
- Светловодск,
- Первомайск (Николаевская обл.),
- Мелитополь,
- Бердянск,
- Энергодар.
Восток Украины:
- Никополь,
- Павлоград,
- Краматорск,
- Славянск,
- Бахмут,
- Северодонецк,
- Мирноград,
- Покровск,
- Лозовая (Харьковская обл.),
- Изюм,
- Лисичанск,
- Рубежное,
- Кременчуг,
- Сумы,
- Конотоп,
- Шостка,
- Лубны.
Если абонент покинет город, тариф действует до конца дня. Со следующего дня пребывания вне города будет применена стандартная тарификация: для звонков 60 коп/мин на все номера по Украине, 250 МБ интернета — 10 грн на 5 дней, 25 коп за одно SMS-сообщение. Чтобы заказать следующий пакет услуг до окончания периода действия предыдущего, нужно набрать комбинацию *700# и «Вызов».
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Mobile
16.09.2019 17:00