lifecell запускает новый тариф: 10 ГБ интернета и другие услуги — за 20 грн в месяц. Но работает он не везде

Один из крупнейших операторов сотовой связи в Украине lifecell запустил новый региональный тариф «Железная двадцатка» стоимостью 20 грн. В рамках тарифа доступно 10 ГБ мобильного интернета, безлимит на звонки внутри сети и социальные сети. У тарифа всего один недостаток — он ограничен по географии и доступен в 32 городах Украины, пишут AIN.UA

Подробнее про тариф

Как утверждают в пресс-службе компании, стоимость пакета не изменится до конца 2020 года и будет гарантированно составлять 20 грн. За эти деньги абоненты получат:

Интернет — 10 ГБ;

Безлимитные звонки на номера lifecell;

100 минут на любые другие номера по Украине (городские и другие мобильные);

Безлимитный доступ в Facebook, Instagram и Twitter;

Стоимость 1 SMS-сообщения — 25 копеек.

Срок действия — 4 недели.

Где будет работать

Запад Украины:

Черновцы,

Калуш,

Каменец-Подольский,

Тернополь,

Ужгород,

Мукачево,

Ровно.

Юг Укаины:

Новая Каховка,

Кропивницкий,

Александрия (Киропоградська обл.),

Светловодск,

Первомайск (Николаевская обл.),

Мелитополь,

Бердянск,

Энергодар.

Восток Украины:

Никополь,

Павлоград,

Краматорск,

Славянск,

Бахмут,

Северодонецк,

Мирноград,

Покровск,

Лозовая (Харьковская обл.),

Изюм,

Лисичанск,

Рубежное,

Кременчуг,

Сумы,

Конотоп,

Шостка,

Лубны.

Если абонент покинет город, тариф действует до конца дня. Со следующего дня пребывания вне города будет применена стандартная тарификация: для звонков 60 коп/мин на все номера по Украине, 250 МБ интернета — 10 грн на 5 дней, 25 коп за одно SMS-сообщение. Чтобы заказать следующий пакет услуг до окончания периода действия предыдущего, нужно набрать комбинацию *700# и «Вызов».