lifecell запускает новый тариф: 10 ГБ интернета и другие услуги — за 20 грн в месяц. Но работает он не везде

Один из крупнейших операторов сотовой связи в Украине lifecell запустил новый региональный тариф «Железная двадцатка» стоимостью 20 грн. В рамках тарифа доступно 10 ГБ мобильного интернета, безлимит на звонки внутри сети и социальные сети. У тарифа всего один недостаток — он ограничен по географии и доступен в 32 городах Украины, пишут AIN.UA

Подробнее про тариф

Как утверждают в пресс-службе компании, стоимость пакета не изменится до конца 2020 года и будет гарантированно составлять 20 грн. За эти деньги абоненты получат:

  • Интернет — 10 ГБ;
  • Безлимитные звонки на номера lifecell;
  • 100 минут на любые другие номера по Украине (городские и другие мобильные);
  • Безлимитный доступ в Facebook, Instagram и Twitter;
  • Стоимость 1 SMS-сообщения — 25 копеек.

Срок действия — 4 недели.

Где будет работать

Запад Украины:

  • Черновцы,
  • Калуш,
  • Каменец-Подольский,
  • Тернополь,
  • Ужгород,
  • Мукачево,
  • Ровно.

Юг Укаины:

  • Новая Каховка,
  • Кропивницкий,
  • Александрия (Киропоградська обл.),
  • Светловодск,
  • Первомайск (Николаевская обл.),
  • Мелитополь,
  • Бердянск,
  • Энергодар.

Восток Украины:

  • Никополь,
  • Павлоград,
  • Краматорск,
  • Славянск,
  • Бахмут,
  • Северодонецк,
  • Мирноград,
  • Покровск,
  • Лозовая (Харьковская обл.),
  • Изюм,
  • Лисичанск,
  • Рубежное,
  • Кременчуг,
  • Сумы,
  • Конотоп,
  • Шостка,
  • Лубны.

Если абонент покинет город, тариф действует до конца дня. Со следующего дня пребывания вне города будет применена стандартная тарификация: для звонков 60 коп/мин на все номера по Украине, 250 МБ интернета — 10 грн на 5 дней, 25 коп за одно SMS-сообщение. Чтобы заказать следующий пакет услуг до окончания периода действия предыдущего, нужно набрать комбинацию *700# и «Вызов».


Майя Яровая, AIN

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