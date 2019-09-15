Смартфон OPPO Reno Ace получит быструю 65-ваттную зарядку

Смартфон OPPO Reno Ace получит быструю 65-ваттную зарядку

Вице-президент OPPO Брайан Шен (Brian Shen) раскрыл некоторые детали о производительном смартфоне Reno Ace, анонс которого состоится в следующем квартале.

По словам руководителя компании, новинка получит быструю 65-ваттную технологию подзарядки аккумуляторной батареи SuperVOOC. Она обеспечит сверхскоростное восполнение запаса энергии.

Известно также, что официальный дебют смартфона состоится уже в октябре. Если верить имеющейся информации, аппарат будет оснащён аккумулятором ёмкостью 4000 мА·ч.

Смартфон OPPO Reno Ace получит быструю 65-ваттную зарядку

Слухи говорят о том, что модель Reno Ace получит качественный дисплей с частотой обновления 90 Гц. Не исключено также, что смартфон будет нести на борту высокопроизводительный процессор Snapdragon 855 Plus, который содержит восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой 2,96 ГГц и графический ускоритель Adreno 640 с частотой 672 МГц.

Добавим, что в текущем году, согласно прогнозам аналитиков, продажи смартфонов окажутся на уровне 1,37 млрд штук. В 2023-м данный показатель, по оценкам IDC, достигнет 1,48 млрд единиц.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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