Apple уличили в продвижении собственных сервисов в поисковой выдаче App Store

The New York Times и The Wall Street Journal нашли доказательства того, что Apple продвигал собственные приложения в результатах поиска в App Store.

NYT опубликовал результаты анализа, проведённого Sensor Tower, вчера. Расследование The Wall Street Journal, основанное на результатах исследования App Annie, было обнародовано в конце июля.

Анализ WSJ выявил, что приложения Apple ранжируются в топе выдачи по многим популярным запросам, связанным с книгами, музыкой, новостями, журналами, подкастами, видео, ТВ-шоу, фильмами, спортом, подарками, деньгами, фитнесом, друзьями, документами, обменом сообщениями, почтой, погодой, акциями и другими категориями.

В комментарии изданию представитель Apple заявил, что компания обновила поисковый алгоритм App Store, который теперь использует 42 сигнала ранжирования и работает одинаково для всех приложений, включая её собственные.

Результаты анализа, выполненного по заказу NYT, показали, что в последние шесть лет приложения Apple ранжировались на первой позиции по минимум 700 поисковым запросам в App Store. По некоторым запросам пользователям приходилось просмотреть до 14 приложений Apple, чтобы увидеть результаты от других разработчиков. При этом конкуренты могли заплатить компании, чтобы разместить в топе выдачи рекламу своих продуктов.

Два топ-менеджера Apple, которым были показаны эти результаты, признали, что в течение более чем года в топе поисковой выдачи App Store по многим популярным запросам действительно было много собственных приложений компании.

При этом они также заверили, что Apple уже обновила свой алгоритм, чтобы в топе SERP выводилось меньше её приложений.

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