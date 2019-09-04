ASUS VivoWatch SP – конкурент Apple Watch

ASUS выпустила новые умные часы VivoWatch SP, которые заменят собой не только фитнес-тренера, но и частично врача. Это прямой конкурент Apple Watch, но лишь в плане аппаратной части – у этих часов нет своей операционной системы.



Зато VivoWatch SP умеют снимать ЭКГ, отслеживать давление и уровень насыщения крови кислородом, что пригодится как спортсменам, так и людям пожилого возраста, которые хотят следить за здоровьем при помощи современных гаджетов. Помимо этого, у VivoWatch SP есть GPS для контроля за расстоянием, счетчик калорий, датчик ЧСС и высотомер. В наличии отслеживание активности, так что при длительном пребывании на диване часы начнут укоризненно вибрировать.



С часами можно плавать благодаря защите от воды, а их батарея обеспечит до 14 дней автономной работы. Экран VivoWatch SP почти круглый – нижняя часть отрезана, и там красуется логотип ASUS. Корпус выполнен из металла, ремешки 22-миллиметровые, и их теоретически можно менять. Старт продаж VivoWatch SP назначен на осень текущего года, но их стоимость пока неизвестна.