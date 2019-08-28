Samsung и Apple ответят в суде за вредные для человека смартфоны

Поводом для обращения в суд стало исследование Chicago Tribune, в котором журналисты выяснили, что заявленный в документации к смартфонам уровень SAR (Specific Absorption Rate, энергия электромагнитного поля, которая поглощается тканями тела человека за одну секунду и характеризует уровень вредного влияния гаджета на организм) оказался ниже реального, сообщает Forbes.

Результаты опубликованной проверки 11 моделей смартфонов — четыре iPhone (iPhone 7, 8, 8 Plus и X), три Samsung Galaxy (S8, S9 и J3), три Motorola (e5, e5 Play и g6 Play) и BLU Vivo 5 Mini — и стали катализатором недовольства американцев. Они обвинили Samsung и Apple в том, что они умышленно скрывали истинный уровень излучения SAR. О том, какую компенсацию истцы хотят получить от технологических гигантов, не сообщается.

Ни Apple , ни Samsung не прокомментировал судебное преследование, но отметили, что все находящиеся в продаже телефоны полностью отвечают действующим в США и других странах, где представлена продукция компаний, требованиям для смартфонов.



