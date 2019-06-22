Недорогой смартфон Moto E6 показал лицо

Автор многочисленных утечек блогер Эван Бласс (Evan Blass), также известный как @Evleaks, опубликовал пресс-рендер смартфона начального уровня Moto E6.

О подготовке аппаратов серии Moto E6 мы уже сообщали. По имеющимся данным, к выпуску готовится собственно модель Moto E6, а также устройство Moto E6 Plus. Второй из названных смартфонов якобы получит процессор MediaTek Helio P22 и 2 Гбайт оперативной памяти. В качестве программной платформы будет применяться операционная система Android 9.0 Pie.

Но вернёмся к аппарату Moto E6. Как можно видеть на изображениях, он будет оборудован экраном с довольно широкими рамками. Фронтальная камера расположится над дисплеем.

Смартфон будет наделён одинарной основной камерой и стандартным 3,5-миллиметровым гнездом для наушников. В одной из боковых частей можно заметить физические кнопки управления.

Официальный анонс смартфонов семейства Moto E6 ожидается в ближайшее время. Цена аппаратов, по всей видимости, не превысит 150 долларов США .



