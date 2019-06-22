Смартфон Huawei Mate X 2 с гибким экраном получит новую конструкцию

Смартфон Huawei Mate X 2 с гибким экраном получит новую конструкцию

В феврале нынешнего года на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) 2019 компания Huawei представила гибкий смартфон Mate X. Как теперь сообщает ресурс LetsGoDigital, Huawei запатентовала новый аппарат с гибкой конструкцией.

Модель Mate X оборудована 8-дюймовым дисплеем с разрешением 2480 ? 2200 точек. При сложении аппарата секции этой панели оказываются во фронтальной и тыльной частях. Иными словами, Mate X складывается экраном наружу.

У запатентованного теперь аппарата (предположительно, Mate X 2) иное исполнение: гибкий дисплей будет складываться вовнутрь. При этом устройство получит дополнительный экран на обратной стороне корпуса, взаимодействовать с которым владелец сможет, когда смартфон закрыт. Таким образом, по конфигурации дисплеев новинка Huawei будет аналогична гибкому аппарату Samsung Galaxy Fold.

Смартфон Huawei Mate X 2 с гибким экраном получит новую конструкцию

Заявку на патент Huawei подала летом прошлого года, но зарегистрирована разработка только сейчас. Как можно видеть на патентных изображениях, конструкция гаджета предусматривает наличие специальной вертикальной секции с многомодульной камерой.

Не исключено, что Huawei анонсирует гибкий смартфон с предложенной конструкцией в начале следующего года. Впрочем, о соответствующих планах китайская компания пока умалчивает.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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