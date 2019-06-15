Xiaomi Mi 9 SE против iPhone 7: тест на скорость

Xiaomi Mi 9 SE против iPhone 7: тест на скорость

Xiaomi Mi 9 SE, участвовавший в тесте, оснащен чипсетом Snapdragon 712 и шестью гигабайтами оперативной памяти и работает под управлением ОС Android 9 Pie. Apple iPhone 7 же, участвовавший в сравнении, использует чипсет A10, имеет два гигабайта ОЗУ и работает под управлением ОС iOS 12.3.1.

Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале Stefano Giove.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Facebook запретил предустановку своих приложений на новые смартфоны HuaweiFacebook запретил предустановку своих приложений на новые смартфоны Huawei
Европа потеряет $62 миллиарда из-за санкций против HuaweiЕвропа потеряет $62 миллиарда из-за санкций против Huawei
Китайские смартфоны наводнили вирусыКитайские смартфоны наводнили вирусы
Google: разработка Huawei собственной операционной системы угрожает безопасности США
Nokia осваивает рынок США в нижнем сегменте в партнёрстве с операторами и надеется на 5GNokia осваивает рынок США в нижнем сегменте в партнёрстве с операторами и надеется на 5G
Блок рекламы


Похожие новости
iOS 13 намекает на наличие USB Type-C в iPhone 2019iOS 13 намекает на наличие USB Type-C в iPhone 2019
Санкции против Huawei могут замедлить развитие 5GСанкции против Huawei могут замедлить развитие 5G
Asus Zenfone 6 против Honor 20 Pro и OnePlus 7 Pro: сравнение камерAsus Zenfone 6 против Honor 20 Pro и OnePlus 7 Pro: сравнение камер
Европа потеряет $62 миллиарда из-за санкций против HuaweiЕвропа потеряет $62 миллиарда из-за санкций против Huawei
Xiaomi уменьшит количество рекламы в MIUI через 3 месяцаXiaomi уменьшит количество рекламы в MIUI через 3 месяца
Xiaomi объяснила принцип работы подэкранной камерыXiaomi объяснила принцип работы подэкранной камеры
iPhone возглавили рейтинг самых проблемных смартфоновiPhone возглавили рейтинг самых проблемных смартфонов
iPhone 2019 будут оснащены минимум 128 ГБ памятиiPhone 2019 будут оснащены минимум 128 ГБ памяти
Samsung Galaxy A50 против Apple iPhone X: тест на скоростьSamsung Galaxy A50 против Apple iPhone X: тест на скорость
Samsung Galaxy A70 против Apple iPhone X: тест на скоростьSamsung Galaxy A70 против Apple iPhone X: тест на скорость
Последние новости
Подгружаем последние новости