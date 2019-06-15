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Xiaomi Mi 9 SE против iPhone 7: тест на скорость Xiaomi Mi 9 SE, участвовавший в тесте, оснащен чипсетом Snapdragon 712 и шестью гигабайтами оперативной памяти и работает под управлением ОС Android 9 Pie. Apple iPhone 7 же, участвовавший в сравнении, использует чипсет A10, имеет два гигабайта ОЗУ и работает под управлением ОС iOS 12.3.1. Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале Stefano Giove.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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