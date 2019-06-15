Vodafone представил тариф Joice с безлимитом на YouTube, Netflix и еще 20 сервисов за 100 грн

«Vodafone Украина» представил тариф Joice, который компания позиционирует как «молодежный». Об этом AIN.UA сообщили представители компании, пишут AIN.UA

Главная особенность Joice — безлимитный трафик на все популярные соцсети и стриминговые платформы. Всего — 22 сервиса, а именно:

  • Видео: YouTube, Netflix, MEGOGO;
  • Музыка: Apple Music, Tik Tok, YouTube Music, SoundCloud, Shazam, Deezer;
  • Игры и магазины приложений: Twitch, AppStore, Google Play, Steam;
  • Cоцсети и месенджеры: Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Viber, Skype.
  • Сервисы Vodafone: Vodafone TV, Vodafone Books, Vodafone Music.

Среди других предложений тарифа:

Стоимость — 100 грн в месяц. Joice станет доступным «в середине июня», отмечают в Vodafone, сейчас на тариф можно оформить предзаказ.

Мы точно знаем, чем живут наши молодые клиенты, сколько времени проводят в интернете, какими приложениями пользуются чаще всего. Мы обработали огромные массивы данных и находили порой неожиданные для себя инсайты. Это помогло создать тариф, который включает практически все топовые сервисы, которыми пользуется украинская молодежь.

— Андрей Отрощенко, директор по маркетингу Vodafone Украина


Дмитрий Демченко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Facebook запретил предустановку своих приложений на новые смартфоны HuaweiFacebook запретил предустановку своих приложений на новые смартфоны Huawei
Европа потеряет $62 миллиарда из-за санкций против HuaweiЕвропа потеряет $62 миллиарда из-за санкций против Huawei
Китайские смартфоны наводнили вирусыКитайские смартфоны наводнили вирусы
Google: разработка Huawei собственной операционной системы угрожает безопасности США
Nokia осваивает рынок США в нижнем сегменте в партнёрстве с операторами и надеется на 5GNokia осваивает рынок США в нижнем сегменте в партнёрстве с операторами и надеется на 5G
Блок рекламы


Похожие новости
«Ланет» и lifecell запустили совместные тарифы«Ланет» и lifecell запустили совместные тарифы
Samsung представила защищённый смартфон Xcover 4sSamsung представила защищённый смартфон Xcover 4s
WWDC 2019: Apple представила watchOS 6 с отдельным App StoreWWDC 2019: Apple представила watchOS 6 с отдельным App Store
Meizu представила 16Xs: 6,2? экран без вырезов, SD675, тройная камера, подэкранный сканер отпечатковMeizu представила 16Xs: 6,2? экран без вырезов, SD675, тройная камера, подэкранный сканер отпечатков
«Vodafone Украина» закрыл возможность удаленно менять SIM-карту
СМИ: Vodafone покупает телеком-компанию Ахметова Vega
Huawei представила смартфон Mate 20 X 5G по цене €1000Huawei представила смартфон Mate 20 X 5G по цене €1000
Samsung представила «урезанную» версию процессора из смартфона Galaxy A50Samsung представила «урезанную» версию процессора из смартфона Galaxy A50
Sony представила компактный и влагозащищенный смартфон Xperia AceSony представила компактный и влагозащищенный смартфон Xperia Ace
Google представил новые инструменты для продвижения приложенийGoogle представил новые инструменты для продвижения приложений
Последние новости
Подгружаем последние новости