Vodafone представил тариф Joice с безлимитом на YouTube, Netflix и еще 20 сервисов за 100 грн
«Vodafone Украина» представил тариф Joice, который компания позиционирует как «молодежный». Об этом AIN.UA сообщили представители компании, пишут
Главная особенность Joice — безлимитный трафик на все популярные соцсети и стриминговые платформы. Всего — 22 сервиса, а именно:
- Видео: YouTube, Netflix, MEGOGO;
- Музыка: Apple Music, Tik Tok, YouTube Music, SoundCloud, Shazam, Deezer;
- Игры и магазины приложений: Twitch, AppStore, Google Play, Steam;
- Cоцсети и месенджеры: Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Viber, Skype.
- Сервисы Vodafone: Vodafone TV, Vodafone Books, Vodafone Music.
Среди других предложений тарифа:
Стоимость — 100 грн в месяц. Joice станет доступным «в середине июня», отмечают в Vodafone, сейчас на тариф можно оформить предзаказ.
Мы точно знаем, чем живут наши молодые клиенты, сколько времени проводят в интернете, какими приложениями пользуются чаще всего. Мы обработали огромные массивы данных и находили порой неожиданные для себя инсайты. Это помогло создать тариф, который включает практически все топовые сервисы, которыми пользуется украинская молодежь.
— Андрей Отрощенко, директор по маркетингу Vodafone Украина
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