Vodafone представил тариф Joice с безлимитом на YouTube, Netflix и еще 20 сервисов за 100 грн

«Vodafone Украина» представил тариф Joice, который компания позиционирует как «молодежный». Об этом AIN.UA сообщили представители компании, пишут AIN.UA

Главная особенность Joice — безлимитный трафик на все популярные соцсети и стриминговые платформы. Всего — 22 сервиса, а именно:

Видео : YouTube, Netflix, MEGOGO;

: YouTube, Netflix, MEGOGO; Музыка : Apple Music, Tik Tok, YouTube Music, SoundCloud, Shazam, Deezer;

: Music, Tik Tok, YouTube Music, SoundCloud, Shazam, Deezer; Игры и магазины приложений : Twitch, AppStore, Google Play, Steam;

: Twitch, AppStore, Play, Steam; Cоцсети и месенджеры : Instagram, Facebook, Twitter , Telegram, Viber, Skype.

: Instagram, Facebook, , Telegram, Viber, Skype. Сервисы Vodafone: Vodafone TV, Vodafone Books, Vodafone Music.

Среди других предложений тарифа:

6 ГБ интернета;

600 минут для звонков на все сети по Украине и в Польшу .

Стоимость — 100 грн в месяц. Joice станет доступным «в середине июня», отмечают в Vodafone, сейчас на тариф можно оформить предзаказ.