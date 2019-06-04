WWDC 2019: iPadOS – операционная система для планшетов Apple

Apple на конференции WWDC 2019 представила новую ОС для планшетов iPadOS, которая позволит сделать iPad полноценной заменой компьютеров и обойти ограничения, наложенные мобильной iOS.

iPadOS

Многооконный режим

iPadOS получит многооконный режим для приложений. Окна можно будет прикреплять к части экрана, а также откреплять и перемешать жестом перетаскивания. Помимо этого, карточки окон можно будет размещать друг над другом. Также теперь можно будет открывать миниатюрные всплывающие окна поверх основного приложения, например окно быстрого ответа на сообщение в мессенджере при работе в браузере.

iPadOS
iPadOS

В тоже время в открытом окне можно будет одновременно запустить несколько приложений, переключаться между ними и быстро спрятать. Также можно будет открыть сразу два окна одного приложения, например, две вкладки браузера, два документа и так далее.

Файловая система

Новая файловая система iPadOS позволит делиться файлами через облако, даже с устройствами на других ОС. Также теперь можно подключать внешние устройства, например, фотокамеры и обрабатывать снимки на iPad. И в заключении, iPad на новой iPadOS получат поддержку работы с флеш- и SD-картами.

Files

Темный режим

Как и iOS 13, новая операционная система получила Dark Mode. Новый режим включается из Центра управления или можно настроить автоматическое включение ночью.

iPadOS

Браузер Safari

Браузер Safari на iPad с iPadOS будет по умолчанию работать в настольном режиме, что предотвратит частую проблему с отображением мобильных версий сайтов на планшетах с большими дисплеями.

Safari

Жесты

iPadOS получила новый стандартный жест отмены ввода текста, который вызывается нажатием тремя пальцами в области клавиатуры, последующий сдвиг влево отменяет, а вправо – повторяет действия в режиме реального времени. При первом открытии виртуальной клавиатуры пользователю будет предлагаться инструкция по использованию новой функции.

iPadOS

При работе с клавиатурой поддерживаются стандартные комбинации клавиш из компьютеров Apple. Также было обещано уменьшение задержки в работе стилуса и улучшение сценарии его использования во многих задачах.

iPadOS


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Nokia похвасталась ночным режимом съемки в новом смартфонеNokia похвасталась ночным режимом съемки в новом смартфоне
Операционная система Huawei выйдет под названием Ark OSОперационная система Huawei выйдет под названием Ark OS
Moto Z4: смартфон на Snapdragon 675 и чистом Android за $499Moto Z4: смартфон на Snapdragon 675 и чистом Android за $499
Появление Huawei Nova 5I в бенчмарке AnTuTu может означать скорую презентацию смартфонаПоявление Huawei Nova 5I в бенчмарке AnTuTu может означать скорую презентацию смартфона
Xiaomi Mi 9 SE против Pocophone F1: кто быстрее?Xiaomi Mi 9 SE против Pocophone F1: кто быстрее?
Блок рекламы


Похожие новости
WWDC 2019: iOS 13 получила тёмный режим и стала быстрееWWDC 2019: iOS 13 получила тёмный режим и стала быстрее
WWDC 2019: Apple представила watchOS 6 с отдельным App StoreWWDC 2019: Apple представила watchOS 6 с отдельным App Store
iPhone 2019 будут оснащены минимум 128 ГБ памятиiPhone 2019 будут оснащены минимум 128 ГБ памяти
Samsung Galaxy A50 против Apple iPhone X: тест на скоростьSamsung Galaxy A50 против Apple iPhone X: тест на скорость
IDC: на мировом рынке смартфонов в 2019 году ожидается спадIDC: на мировом рынке смартфонов в 2019 году ожидается спад
Samsung Galaxy A70 против Apple iPhone X: тест на скоростьSamsung Galaxy A70 против Apple iPhone X: тест на скорость
Продажи смартфонов Huawei за I квартал 2019 года выросли, а Apple – упалиПродажи смартфонов Huawei за I квартал 2019 года выросли, а Apple – упали
Apple запатентовала гибкий iPhone, который выйдет в 2021 годуApple запатентовала гибкий iPhone, который выйдет в 2021 году
Операционная система Huawei выйдет под названием Ark OSОперационная система Huawei выйдет под названием Ark OS
Аналитик рассказал о смартфонах Apple iPhone в 2019 и 2020 годовАналитик рассказал о смартфонах Apple iPhone в 2019 и 2020 годов
Последние новости
Подгружаем последние новости