WWDC 2019: iPadOS – операционная система для планшетов Apple

Apple на конференции WWDC 2019 представила новую ОС для планшетов iPadOS, которая позволит сделать iPad полноценной заменой компьютеров и обойти ограничения, наложенные мобильной iOS .

Многооконный режим

iPadOS получит многооконный режим для приложений. Окна можно будет прикреплять к части экрана, а также откреплять и перемешать жестом перетаскивания. Помимо этого, карточки окон можно будет размещать друг над другом. Также теперь можно будет открывать миниатюрные всплывающие окна поверх основного приложения, например окно быстрого ответа на сообщение в мессенджере при работе в браузере.

В тоже время в открытом окне можно будет одновременно запустить несколько приложений, переключаться между ними и быстро спрятать. Также можно будет открыть сразу два окна одного приложения, например, две вкладки браузера, два документа и так далее.

Файловая система

Новая файловая система iPadOS позволит делиться файлами через облако, даже с устройствами на других ОС. Также теперь можно подключать внешние устройства, например, фотокамеры и обрабатывать снимки на iPad . И в заключении, iPad на новой iPadOS получат поддержку работы с флеш- и SD-картами.

Темный режим

Как и iOS 13, новая операционная система получила Dark Mode. Новый режим включается из Центра управления или можно настроить автоматическое включение ночью.

Браузер Safari

Браузер Safari на iPad с iPadOS будет по умолчанию работать в настольном режиме, что предотвратит частую проблему с отображением мобильных версий сайтов на планшетах с большими дисплеями.

Жесты

iPadOS получила новый стандартный жест отмены ввода текста, который вызывается нажатием тремя пальцами в области клавиатуры, последующий сдвиг влево отменяет, а вправо – повторяет действия в режиме реального времени. При первом открытии виртуальной клавиатуры пользователю будет предлагаться инструкция по использованию новой функции.